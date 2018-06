DEA, Bernard



À Montréal, le lundi 18 juin 2018 est décédé, à l'âge de 67 ans, Bernard Dea, époux de Julienne Mondou.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants David (Valérie) et Alexandre (Gaëlle), ses petits-enfants Blanche, Ulysse et Théodore ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 29 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 30 juin 2018 de 10h30 à 17h, suivi des funérailles seront célébrées à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de soins palliatifs à domicile du grand Montréal ou à la Fondation Hôpital Santa-Cabrini seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel du centre palliatif de l'Hôpital Santa-Cabrini pour tous leurs services et le personnel de la Société de soins palliatifs à domicile du grand Montréal.