JASMIN, Marielle



À Montréal, le 22 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marielle Jasmin.Elle laisse dans le deuil son conjoint Albert Sawyer, ses frères et soeurs: Claude Jasmin (Raymonde Boucher), Raynald Jasmin (Monique Beaulieu), Marcelle Jasmin, Nicole Jasmin (Louis Vézina) et Marie-Reine Jasmin ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 30 juin de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Un hommage aura lieu ce même jour au salon.