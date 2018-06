CHARLEBOIS, Roger



Le mercredi 20 juin 2018 est décédé, à l'âge de 74 ans, Roger Charlebois.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Sophie), Solange (Richard), Robert et Michel, ses petits-enfants Maxime, Jonathan, Léandre, Marilou, Louis-Éric, Laurent, Roxanne, Karina, Mélodie, Tristan et Noah-Camille, ses arrière-petites-filles Léonie et Florence, sa soeur Jocelyne (Normand), ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que tous les artistes et ami(e)s de la musique country.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 28 juin 2018 de 13h30 à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 29 juin 2018, à 11h en l'église St-Léonard au 5525, rue Jarry Est, St-Léonard.