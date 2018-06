LAFOREST LAMARRE, Diane



De Saint-Michel, le 19 juin 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Diane Laforest, épouse de feu André Lamarre.Elle laisse dans le deuil ses filles Cristine (Michel), Carole (Pierre) et Annie (Simon), ses petits-enfants Daphney, Élisabeth, Camille, Laura, Blanche et Mathieu, son frère Simon (Laurence), ses soeurs Fleurette (feu Henri) et Jocelyne (Jean-Yves), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 29 juin 2018 dès 13h, suivi d'une cérémonie en hommage à la vie de Diane à 15h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, des dons aux soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.