BISAILLON, Michèle



Paisiblement et entourée de toute sa famille, ce jeudi 21 juin, à l'âge de 72 ans, est décédée Michèle Bisaillon.Elle laisse dans le deuil sa fille Christine Sanfaçon (Christian Lussier), son fils Luc Sanfaçon, ses petites-filles Catherine (Jean-Nicolas Gonzalez) et Claudia-Elizabeth, ses soeurs Suzanne (Jacques Pinet), Huguette (Charles Pelletier) et Hélène (Denis), des beaux-frères, sa belle-soeur, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Hôpital général juif de Montréal pour les soins prodigués à Michèle tout au long de sa maladie.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Association Pulmonaire du Québec est souhaité.La famille recevra vos condoléances le mercredi le 27 juin 2018 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275, avenue Dollard à Ville Lasalle, H8N 2J1.Un hommage en sa mémoire lui sera rendu à 15h45 au salon.