TRUDEL, Pauline



Le 7 juin dernier a pris fin le long voyage de Pauline Trudel.À travers les continents, elle a semé son amour de l'être humain par son travail et a ainsi découvert l'arc-en-ciel que forme la diversité des cultures de partout, tout en n'oubliant jamais d'où elle venait et ce qu'elle souhaitait pour son peuple. C'est avec tristesse que sa soeur Monique, ses frères Lucien et Maurice, tous ses neveux, nièces, leurs conjoints et leurs enfants ainsi que ses nombreux amis la laissent s'envoler pour un lieu plus paisible où cesseront ses nuits d'insomnie.La famille vous accueillera le samedi 30 juin à compter de 9h à la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, au 430 rue Ste-Catherine est, Montréal, Qc. Une cérémonie en son honneur suivra à 10h.