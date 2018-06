GRENIER, Rita (née Gosselin)



Anciennement de Saint-Eustache, le 20 juin 2018, est décédée Mme Rita Gosselin, épouse de feu Fernando Grenier et mère de feu Pierre Grenier et feu Ginette Grenier.Elle laisse dans le deuil ses quatre fils: Raymond, Denis (France), Marc et Daniel (Linda), ses petits-enfants: Stéphanie, Christian, Jean-François, Kristel, Audrey, Dominic, Hélène, Vincent, Nicolas et Mélissa, ses arrière-petits-enfants: Samuel, Léonie et Mickaël, ses soeurs Marie-Claire et Béatrice.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 juin de 19h à 21h et le jeudi 28 juin dès 11h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu le jeudi 28 juin à 13h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.