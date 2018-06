BOUCHARD, Denise



À Saint-Jérôme, le 13 juin 2018, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Denise Bouchard, domiciliée à Saint-Jérôme et auparavant à Laval pendant près d'une trentaine d'années.Elle était la mère de Robert (Sophie Trudel) et de Johanne (Réal Mireault). Elle était la grand-mère d'Hugo Ouimet (Nathalie Robert) et l'arrière-grand-mère de Jacob et Antoine.La famille recevra vos témoignages d'amitié le samedi 30 juin de 14h à 17h au salon de la214 PRINCIPALEST-SAUVEURwww.maisontrudel.caUne cérémonie Hommage à la Vie se déroulera au salon même à 16h.À la mémoire de Mme Bouchard, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par des dons à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord (pallia-vie.ca). Les cartes de dons seront disponibles au salon.