NANTEL, Pierre



À la Maison Adhémar Dion, le 15 juin 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Pierre Nantel époux de Mme Liette Brodeur; ex-enseignant et retraité de la C.S. de la Pointe de l'Île.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Karine (Éric) et Évelyn (Christian), ses deux petits-enfants Charlyne et Jérôme, sa belle-mère Jeannine Brodeur; ses frères et soeurs Christianne, Yves (Guylaine), Robert, Sylvie (Sylvain); ses beaux-frères et belles-soeurs feu Denis (Murielle), Monique (Bertrand), Claude (Emma), Lucie (Daniel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée à 14h le vendredi 6 juillet 2018 en l'église Notre-Dame-des-Champs sise au 187, boul. Iberville, Repentigny, J6A 1Z1. La famille recevra les condoléances dès 13h.En guise de remerciements pour les employés et les bénévoles de la Maison Adhémar Dion, la famille souhaite que vos marques de sympathie se traduisent par un don à la maison précitée.