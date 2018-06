Catherine St-Laurent n’a pas chômé depuis sa sortie du conservatoire en 2016. En seulement deux ans, la comédienne a joué dans deux pièces de théâtre, trois longs métrages et quatre séries télé. « Je suis vraiment chanceuse, a déclaré la révélation du film Tu dors Nicole. Mais pour moi, ce n’est qu’un début. J’ai plusieurs objectifs comme actrice. Je veux défendre certains personnages, participer à certains projets et travailler avec certains réalisateurs. »

Cet été, Catherine St-Laurent reprend son rôle de Simone dans Cheval-Serpent, la série dramatique de Danielle Trottier (Unité 9) qui brosse le portrait d’un club de danseurs érotiques. Après avoir passé la première saison du feuilleton à chercher sa voie, la jeune héroïne profitera des nouveaux épisodes (qui atterriront sur ICI Tou.tv Extra mercredi) pour asseoir son autorité. Notamment en remplaçant sa mère (Sophie Prégent) aux commandes du cabaret. Accusée de possession de drogue et d’arme à feu conjointement avec David (Guillaume Lemay-Thivierge), cette dernière s’isolera avec Dominique (Élise Guilbault), laquelle poursuit son combat contre la SLA.

« Simone s’affirme beaucoup plus, révèle Catherine St-Laurent. Elle met tous ses problèmes personnels de côté pour s’occuper du bar. C’est le travail avant tout. Et c’est sans demi-mesure. »

En entrevue au Journal, la comédienne affirme s’être reconnue dans quelques facettes de Simone, notamment dans sa manière de dire ce qu’elle pense.

« J’espère avoir son aplomb, sa façon d’assumer ses envies... En tant que femme, on n’a pas envie de subir et d’être des victimes. Particulièrement aujourd’hui. On veut prendre nos propres décisions. On veut s’affirmer. Sous cet angle, je peux m’identifier à Simone. »

Une autre énergie

C’est avec grand bonheur que Catherine St-Laurent a retrouvé le réalisateur Rafaël Ouellet (Nouvelle adresse, Fatale-Station) cet hiver sur Cheval-Serpent, quelques mois après l’avoir côtoyé sur Blue Moon 3. Ouellet succédait à Sylvain Archambault, éclaboussé par plusieurs allégations de harcèlement et d’inconduite sexuelle l’automne dernier.

« Rafaël a amené une tout autre énergie, souligne la comédienne. Malgré la pression due au manque de temps, il n’a jamais craqué. Il n’a jamais levé le ton. C’est un gars extrêmement travaillant et intelligent. C’est aussi un excellent directeur d’acteur. Il doit avoir vu tous les films du monde ! Il avait toute ma confiance. »

Rigueur, rigueur, rigueur

En plus d’intégrer la distribution de Jérémie, cette série jeunesse qui reviendra à VRAK pour une quatrième saison plus tard cette année, Catherine St-Laurent participe aux enregistrements des Dieux de la danse cet été. Malgré sa formation (elle détient un DEC en danse contemporaine), les jeux sont loin d’être faits, insiste la coéquipière du comédien Mikhaïl Ahooja. « Je n’ai jamais fait de cha-cha-cha, de valse, de tango, de salsa... Ce sont des styles que je n’ai jamais explorés. »

Bien qu’elle se qualifie de danseuse retraitée, Catherine St-Laurent continue d’appliquer les leçons qu’elle a apprises durant ses années de danse.

« Les danseurs sont les gens les plus travaillants. Ils doivent se réveiller tôt tous les matins pour s’entraîner, pour garder leur corps en forme, etc. Ils doivent avoir une hygiène de vie sans reproche. J’essaie d’avoir cette même rigueur dans mon parcours d’actrice. »

Cette discipline l’a d’ailleurs poussée à poursuivre ses études au Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2013. Une décision qu’elle a prise même si elle venait de terminer le tournage du film Tu dors Nicole de Stéphane Lafleur, pour lequel elle décrochera — deux ans plus tard — une nomination aux prix Jutra comme Meilleure actrice de soutien.

« Ce tournage m’a confirmé que j’avais encore beaucoup de choses à apprendre. Ce n’était pas une raison de négliger ma formation d’actrice. Au contraire, ça m’a donné le goût de continuer à travailler plus fort. »

En anglais

Catherine St-Laurent souhaite également poursuivre une carrière en anglais. Elle apparaîtra d’ailleurs au générique de The 20th Century, un long métrage de Matthew Rankin qui devrait paraître cet automne. Tourné l’an dernier, ce film d’époque relate les amours d’un jeune politicien torontois, tiraillé entre une infirmière québécoise et une soldate britannique.

« C’est une comédie noire, satirico-politique­­­, décrit la comédienne. J’ai vraiment très hâte de voir les premières images parce que c’est quelque chose qu’on n’a jamais vu, je crois. »

► La deuxième saison de Cheval-Serpent sera diffusée sur ICI Tou.tv Extra à partir de mercredi.