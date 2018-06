CH : l’avenir, c’est maintenant

Le Canadien a peut-être causé une surprise en prenant Jesperi Kotkaniemi, un centre finlandais de 6 pi 2 po, hier soir, à la séance de sélection de la Ligue nationale.

Si l’on regarde ses statistiques, ce n’était pas le meilleur joueur disponible. Était-ce le meilleur ? L’avenir nous dira si le Canadien a fait un bon choix. Les experts s’entendent pour dire qu’il s’agit d’un excellent espoir avec un très bon potentiel. L’équipe va vouloir prôner la patience avec lui, mais je ne suis pas certain que les amateurs sont d’accord avec cette affirmation.

Parce que l’avenir chez le Canadien, c’est maintenant. Quand Trevor Timmins disait vouloir choisir un patineur pour aider l’organisation sur plusieurs années et non nécessairement immédiatement, il achète du temps. Or, il ne faut pas que son développement prenne trop de temps ! Les vraies organisations n’achètent pas de temps. Elles veulent gagner, mais chez le Canadien, on ne fonctionne pas comme ça.

Marc Bergevin a fait face à de virulentes critiques au cours des deux dernières saisons et je suis convaincu qu’il ne veut plus vivre ce genre de situation. Au moment d’écrire cette chronique, le repêchage était encore jeune et on verra bien ce que nous réservera le Tricolore durant les autres rondes, aujourd’hui. Mais peu importe les sélections de l’équipe, c’est évident que les dirigeants en seront fiers. Rarement une équipe va quitter le repêchage sans avoir le sentiment du devoir accompli.

Grosses décisions à venir

Les rumeurs pleuvent de partout depuis quelques jours. Certains croient que Max Pacioretty a disputé son dernier match à Montréal. Il faut faire attention. Le Canadien a échangé Galchenyuk, un marqueur potentiel de 40 buts, alors si on doit aussi échanger le capitaine, capable d’inscrire une trentaine de filets, il faut remplacer ce type de joueur. Et la chose la plus difficile dans le hockey, c’est justement de marquer des buts. Geoff Molson a été clair en fin d’année devant les médias : ça prend des résultats pour la prochaine saison. On ne parle pas de reconstruction ni de miser sur la jeunesse pour l’instant.

Les deux prochaines semaines s’annoncent intéressantes. D’abord le repêchage, le renouvellement des contrats des joueurs autonomes avec compensation et l’ouverture du marché des agents libres. La fenêtre pour gagner du Canadien est mince alors que ses meilleurs éléments ont franchi le cap de la trentaine, dont Carey Price et Shea Weber. L’équipe a d’ailleurs beaucoup de place sur la masse salariale et je suis convaincu que Bergevin sera à la fois actif sur le marché des agents libres et des transactions.

Pression

Peu importe les choix de Timmins au cours de la fin de semaine et les décisions que prendra Bergevin d’ici le début de la saison, ces deux hommes ont de la pression. Pour moi, Bergevin en est parfaitement conscient. Le CH ne voudrait surtout pas rater une fois de plus les séries le printemps prochain.

Une chose est sûre, il ne faut pas revivre une situation où un joueur de la trempe de Tomas Plekanec se retrouve à être l’attaquant le mieux payé alors qu’il ne figure pas parmi les six meilleurs patineurs. Cela a déséquilibré l’échelle salariale de l’organisation. À l’époque de Serge Savard, chacun des joueurs empochait le salaire selon sa valeur réelle pour l’équipe.

— Propos recueillis par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie