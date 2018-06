Écrivaine très douée, l’Américaine Jodi Picoult aborde de front un des grands problèmes de la société américaine – le racisme – dans son nouveau roman, Mille petits riens. À travers l’histoire de Ruth, sage-femme noire accusée d’avoir tué le bébé d’un couple raciste, elle montre comment les petits gestes du quotidien peuvent combattre le mal.

Ruth est une sage-femme depuis plus de 20 ans. C’est une employée modèle, une collègue appréciée et respectée de tous. C’est aussi la mère dévouée d’un adolescent qu’elle élève seule.

En rentrant au travail en octobre 2015, Ruth est loin de s’imaginer que sa vie va basculer.

Turk et Brittany, un couple de suprémacistes blancs, accueille avec bonheur la naissance de leur premier enfant. Le petit garçon se porte à merveille. Pourtant, ils repartiront de l’hôpital les mains vides.

Le cas se retrouve dans les mains de Kennedy, qui a renoncé à faire fortune pour défendre les plus démunis – comme Ruth – en devenant avocate de la défense publique.

Écrire pour les Blancs

« Je voulais écrire sur le racisme depuis plus de 20 ans. J’ai essayé et j’ai échoué. Après tout, pourquoi une femme blanche aurait-elle voulu écrire ce qu’on ressent quand on est opprimé ? J’avais le sentiment que ce n’était pas à moi d’écrire cette histoire. Pourtant, elle s’accrochait à moi », explique l’auteure, en entrevue par courriel.

Ce n’est qu’au moment où elle a réalisé à quel public elle s’adressait qu’elle a compris comment écrire ce livre.

« Je n’allais pas raconter à une personne de couleur combien sa vie est dure à vivre. Mais j’allais raconter aux gens qui me ressemblaient – des Blancs – comment reconnaître les privilèges auxquels ils avaient droit simplement à cause de la couleur de leur peau. »

Histoire vraie

Jodi Picoult s’est en partie inspirée d’une histoire vraie s’étant déroulée en 2012 à Flint, au Michigan.

« Une infirmière afro-américaine spécialisée en obstétrique, qui avait 20 ans d’expérience, aidait à la naissance d’un bébé. Le père a appelé son superviseur et lui a dit qu’il ne voulait pas qu’elle – et personne comme elle – touche à son bébé. L’hôpital a affiché une note pour honorer les souhaits du père. Mais l’infirmière afro-américaine et plusieurs autres employés de couleur ont déposé une poursuite. J’ai poussé l’histoire un peu plus loin pour en faire de la fiction. »

Ruth Jefferson est son personnage préféré. « Je n’aurais pas pu l’écrire seule. J’ai assisté à deux ateliers sur la justice sociale pour comprendre mes propres préjugés avant d’écrire un seul mot. J’ai rencontré une douzaine de femmes de couleur, de tous les groupes d’âge et toutes les couches de la société, et elles m’ont raconté leur histoire. Elles m’ont raconté des choses que je n’ai jamais eu à considérer, parce que je suis de race blanche. »

« Par exemple, une maman noire m’a demandé combien de fois j’avais à parler de racisme avec mes enfants. J’ai répondu : quand il en est question aux nouvelles. Elle a été vraiment choquée : elle en parlait tous les soirs, à table. En parlant avec ces femmes, j’ai réalisé à quel point nos vies étaient différentes. »

Suprémacisme

Jodi Picoult s’est aussi documentée sur le suprémacisme blanc – un phénomène qui, fait-elle remarquer, ne se limite plus à des têtes rasées et des bottes de combat...

« Ils vivent parmi nous, font leur épicerie au supermarché et voyagent dans le métro. Ils passent leur temps à inciter à la peur et à la haine dans les médias sociaux. Et leur nombre augmente constamment. »

À son avis, combattre le racisme est « un marathon, pas un sprint ».

Jodi Picoult est née en 1966 à Long Island, dans l’État de New York.

Elle a étudié la littérature à Princeton et les sciences de l’éducation à Harvard et se consacre à l’écriture depuis 1990.

Ses 23 romans ont été traduits en 37 langues, dont 10 en français.

EXTRAIT

« Les Hallowell ont baptisé le bébé Louis en l’honneur de maman. Il se portait comme un charme bien qu’il soit né avec un mois d’avance, victime de la chute brutale de la pression atmosphérique causée par la tempête de neige, ce qui provoque souvent une rupture prématurée des membranes. Bien sûr, j’ignorais cela à l’époque. Tout ce que je savais, c’est que, par un jour de neige à Manhattan, j’avais vu un être humain venir au monde. J’avais été avec ce bébé avant que quiconque ou quoi que ce soit sur cette terre puisse le décevoir.

Assister à la naissance de Louis nous a toutes affectées, chacune à notre manière. Christina a accouché par césarienne. Rachel a eu cinq enfants. Et moi, je suis devenue sage-femme. »

– Jodi Picoult, Mille petits riens