Dans l’abri avec Vlad : «la chance d’une vie»

Partager le même abri que l’ancienne vedette des Expos Vladimir Guerrero, c’est le rêve un peu fou qu’ont vécu une vingtaine de Québécois, vendredi soir, à Montréal.

«C’est la chance d’une vie, a résumé Patrice Bérubé, de Saint-Alphonse-Rodriguez, en marge du match caritatif de "fastpitch" disputé au Stade Gary-Carter contre Les 4 Chevaliers. Je me souviens de lui quand j’étais plus jeune et que j’allais voir les Expos. C’est vraiment quelque chose d’exceptionnel.»

Comme plusieurs de ses coéquipiers d’un jour, Patrice a profité de l’occasion pour obtenir un beau souvenir en faisant autographier un jersey pour son fils Kevin.

«Je me sens comme un enfant, c’est magique», a pour sa part réagi Stéphane Rousseau.

Sonia Potvin, seule représentante féminine au sein de l’équipe de Vladimir Guerrero (officiellement baptisée Team Vlad ) parlait du «trip d’une vie» tandis que l’entraîneur François Vendetti se sentait privilégié de pouvoir côtoyer d’aussi près «un membre du Temple de la renommée qui a joué avec les Expos».

Malgré sa timidité, Guerrero s’est prêté au jeu et s’est montré généreux avec ceux qui avaient déboursé 250$, au profit de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, pour faire partie de son équipe.

Un long circuit

Après une séance de photos avec les spectateurs, Guerrero a enflammé la foule au moment de sa présentation d’avant-match. Les applaudissements furent encore plus nourris quand il s’est présenté au bâton pour frapper un très long circuit pendant la rencontre, le tout ponctué par la description de Rodger Brulotte.

Bons joueurs, Les 4 Chevaliers ont alors donné cinq points à leurs adversaires pour cette longue balle réussie par le numéro 27. Malgré d’autres points gratuits offerts au fil de la rencontre, «Team Vlad» s’est incliné 12-11... Mais à voir les sourires de tous les joueurs au terme de la partie, c’était comme si tout ce beau monde avait gagné le gros lot.

Merci à Guerrero!

Les joueurs des 4 Chevaliers, soit Renaud Lefort, Mathew Simon, Ben Morin, Steve Côté et Frédéric Bolduc, ont aussi déclaré avoir vécu un moment spécial en partageant le terrain avec Guerrero.

«C’est un honneur, a ainsi témoigné Morin, qui fait partie du personnel de lanceurs. Ceux qui sont un petit peu plus jeunes ne réalisent probablement pas l’ampleur de ce que ça peut représenter. Mais le fait que Vladimir soit ici et qu’il accepte de participer à un événement comme celui-là, c’est incroyable et il faut lui dire merci.»