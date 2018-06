DAVID, Micheline



À St-Jérome, le 17 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Micheline David, épouse de feu M. Léonard Audet.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Thérèse (feu Roger), son frère André (Denise), ses neveux Frédéric et Philippe, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés il n'y aura pas d'exposition ou de cérémonie.