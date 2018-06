MÉNARD, Albert



À St-Mathieu de Beloeil, le 17 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Albert Ménard, époux de Mme Louise Péloquin Ménard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Josée (Mario Gisondi), Nadine (Robert O'Reilly), ses petits-enfants: Simon-Ioan, Justine-Eleri (père Marc Williams), Amélie et Alexandre (père Yves Vendette) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 15 juillet 2018 de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative se tiendra à 16h30 au salon même.La famille tient à remercier chaleureusement Dr. Christiane Martel et toute l'équipe de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié.