Un soir de décembre 2015, Rami Hijazi regardait un film à la maison en compagnie d’un ami. Tout allait bien jusqu’à ce qu’ils aient envie de manger des croustilles pour l’un, et de la crème glacée pour l’autre. Aucun des deux ne voulait sortir dans le froid et la neige. Pas moyen non plus de se faire livrer un tel casse-croûte.

« On aurait pu faire venir une pizza ou du poulet, mais impossible d’avoir juste ce que l’on voulait », raconte Rami Hijazi, qui était à l’époque planificateur financier chez RBC.

Lui et son ami n’ont peut-être pas mangé ce soir-là, mais une idée a germé dans leur tête : créer une entreprise de livraison de casse-croûtes. C’est ainsi qu’est née l’entreprise Yumee qui permet de commander croustilles, chocolat, boissons gazeuses et autres friandises pour combler les fringales nocturnes.

Augmenter ses chances de succès

Il n’a fallu que cinq mois aux deux amis pour concrétiser leur idée. En mai 2016, Yumee était en activité. Le mois suivant, Rami Hijazi quittait son emploi à la RBC.

« J’augmentais les probabilités de succès de Yumee si je m’y consacrais à temps plein », raconte Rami Hijazi qui rêvait de fonder une entreprise depuis longtemps.

« J’ai toujours pensé que c’était le meilleur moyen de devenir millionnaire, dit-il en riant. Malgré un bon salaire comme planificateur financier, mes calculs montraient que je n’allais pas y arriver avant l’âge de 50 ou 60 ans. »

Deux ans plus tard, Rami Hijazi est maintenant seul à la tête de Yumee qui compte quelque 10 000 clients et réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 000 $ par mois. Au-delà de 30 000 livraisons ont été complétées à partir de l’application ou du site internet de l’entreprise.

Au fil des mois, Yumee a diversifié ses activités. Elle compte maintenant trois centres de distribution répartis sur l’île de Montréal et prévoit en ouvrir un quatrième sous peu. En plus des casse-croûtes, elle offre de la nourriture chaude qui est concoctée dans ses propres cuisines. Yumee a aussi élargi son inventaire et livre ce qu’on trouve généralement en pharmacie comme des médicaments en vente libre, des produits d’hygiène et même des condoms.

Projets de développement

Rami Hijazi ne manque pas de projets pour faire croître son entreprise qui emploie aujourd’hui 30 personnes. Dans les prochains mois, il veut ouvrir des dépanneurs à même ses centres de distribution où les gens pourraient trouver à la même adresse tout ce qu’il faut pour une rencontre amicale ou familiale. Il est aussi en train d’établir des partenariats avec des équipes sportives professionnelles pour faire la promotion de Yumee auprès des amateurs de sports.

Enfin, en 2019, il veut lancer un concept de franchise pour étendre son territoire à la grandeur du Québec.

« Notre modèle fonctionne bien dans les zones urbaines où il y a une forte concentration de jeunes », explique Rami Hijazi, qui a financé le lancement de son entreprise avec ses économies.

Lui qui travaille pour d’autres depuis qu’il a 12 ans est comblé par son statut d’entrepreneur. « J’ai le pouvoir de réaliser mes idées. Chaque jour est différent et j’adore ça. »

Qu’en est-il de son objectif de devenir millionnaire ? « Je devrais y arriver vers l’âge de 35 ans », lance Rami Hijazi qui a fêté son 30e anniversaire il y a quelques mois.

Son parcours

Rami Hijazi, 30 ans

Baccalauréat en comptabilité, Université Concordia, 2007 à 2010

Titre de gestionnaire de placement agréé, Canadian Securities Institute, 2015

Titre de planificateur financier, IQPF, 2016

Planificateur financier, Banque Royale, 2014 à 2016

Président de Yumee, depuis 2016

Une de nos meilleures décisions

« D’avoir ajouté le service de restauration. La demande est venue de nos clients, c’est important d’écouter ce qu’ils disent. Cela a permis d’amener l’entreprise à un autre niveau. »

Une de nos pires décisions

« Il aurait fallu ouvrir nos centres de distribution au public plus tôt... On apprend de chacune de nos décisions, finalement. »