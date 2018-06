MILETTE, Roger



À Laval, le 18 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Roger Milette, époux de feu Mme Pierrette Boivin.Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Jean (Hélène Turcotte), Jocelyne (Normand Cooke) et Sylvie (Gilles Ethier), ses 8 petits-enfants, Sophie, Simon, Pascal, Annie, Isabelle, Patrick, Marc-André et Stéphanie, ses soeurs, Denise (feu Gilles Lasnier), Aline (Marcel Du Sablon) et Réjane (feu Denis Bureau), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 juin à 11h en l'église de La Visitation (1847, boul. Gouin est, Montréal). La famille accueillera parents et amis pour les condoléances à l'église à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière Sault au Récollet après les funérailles.