PILOTTE, Léon



Le 15 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Léon Pilotte, époux de feu Thérèse L'Écuyer.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean Bernard (Monique) et Guylaine (Sylvain), ses petits-enfants David, Maxime (Julie) et Jennifer (Mathieu), son arrière-petit-fils Malcolm, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juin 2018 dès 14h en l'église St-Philippe (2750 Route Édouard VII, St-Philippe de La Prairie, Qc, J5R 2J9). Les funérailles suivront à 15h.Les services funéraires ont été confiés à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.