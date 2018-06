ROBERT (JODOIN), Claire



À Boucherville, le 15 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Claire Jodoin, épouse de feu Henri Robert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Nicole (Jean Tremblay), Ginette (feu Valant Lefebvre), Jacqueline (Daniel Girouard), Michel (Diane Beauregard), Diane (Jude Francis), Cécile, Mario (Martine Jean), ses onze petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 29 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et samedi de 9h30 à 10h30.Les funérailles auront lieu samedi le 30 juin à 11h, en l'église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.