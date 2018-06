États-Unis: la séparation des enfants de migrants est un «crime contre l’humanité», selon le Dr Julien

Le Dr Gilles Julien croit que les enfants migrants qui ont été séparés de leurs parents en entrant illégalement aux États-Unis risquent d’être marqués à vie et il évoque même un «crime contre l’humanité».

Dans un billet paru sur le site de la Fondation du Dr Julien, le pédiatre social parle aussi d’un «scandale inédit dans l’histoire de l’humanité».

Même si le président républicain Donald Trump a depuis renoncé à séparer les familles de migrants qui franchissent illégalement la frontière américaine avec le Mexique, reste que beaucoup d’enfants, parfois même des bambins, auront été tenus loin de leurs parents pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

«Le fait est que des centaines d’enfants en bas âge subissent actuellement des traumatismes de séparation inhumains qui les blessent profondément et qui leur laisseront des séquelles pour toute leur vie. On connaît l’impact de ce genre de polytraumatismes sur la santé physique et mentale à court et à long terme ainsi que leurs effets pervers sur le cerveau et le développement. Ils sont à risque de ne pas s’en remettre à vie!» écrit-il.

Selon le Dr Julien, «le lien des parents et des enfants est primordial à un sain épanouissement des enfants. Ce lien, brisé ou coupé pour différentes raisons, est un acte de violence inouïe».

Le Dr Julien souligne qu’«on peut manquer de soins, de nourriture ou d’abri» quand l’on migre vers une nouvelle terre d’accueil, «mais on ne peut pas se passer de ce lien de sécurité essentiel, la «base de sécurité». Pour tous et particulièrement pour les enfants, c’est la référence unique pour envisager des jours meilleurs et se bercer de l’espoir de la lumière au bout du tunnel».

Il va plus loin en parlant carrément d’un «crime contre l’humanité».

«Un parent qui met ce lien en péril est rapidement signalé à la Protection de la jeunesse pour abus et négligence. Une communauté ou une société qui enlève ce lien essentiel devra être accusée de crime contre l’humanité. Les États-Unis d’Amérique sont le seul pays qui ne reconnaît pas la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans cette triste histoire d’une politique de séparation automatique, ce pays et son président confirment leur insensibilité aux enfants et acceptent ouvertement de bafouer les droits les plus précieux», conclut le Dr Julien.