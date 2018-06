Il collectionne les fleurs de lys

Chandeliers, miroirs, assiettes, vêtements, poignées de porte, enjoliveurs de roues ; un homme du Centre-du-Québec complètement fan de la fête nationale collectionne quelque 2000 objets à l’effigie de la fleur de lys en l’honneur du Québec.

Indépendantiste dans l’âme, Claude Bergeron a commencé à accumuler des objets arborant le symbole suprême québécois après le premier referendum, en 1980.

Son obsession a véritablement pris son envol au début des années 1990 lorsqu’il a commencé à fréquenter des salons de collectionneurs.

« C’est plus fort que moi. C’est presque rendu une maladie. Je ne suis pas capable de m’en empêcher. Je suis attiré par les articles avec une fleur de lys. Il n’y a pas de limite à ma collection », sourit l’homme, qui vit à Chesterville, une municipalité de quelque 900 habitants près de Victoriaville.

Objets rares

Le 2e étage de son commerce de réparation d’électroménagers déborde d’articles tous plus inusités les uns que les autres.

Loin de se contenter des traditionnels porte-clés ou drapeaux du Québec, M. Bergeron possède une boule de quilles, des lampes, une immense armoire et un vieux poêle à bois affichant le symbole québécois.

Il a aussi un préservatif bleu, « le condom des Québécois », dans sa collection.

Un agriculteur lui a même offert une photo de son bœuf qui avait une tache de naissance en forme de fleur de lys.

Parmi les articles dont il est le plus fier, on retrouve des œuvres du sculpteur Jérôme Grenier de même qu’une assiette venant de France qui aurait été fabriquée avant 1900.

Pour dénicher les objets les plus insolites, il fréquente les salons de collectionneurs, les brocantes, les antiquaires et les ventes de garage.

« J’essaie de ne pas avoir le même article deux fois. Je m’intéresse aussi à ceux qui sont rares ou uniques », précise-t-il.

Parler de nationalisme

L’homme de 52 ans est aussi heureux de posséder une toge affichant des fleurs de lys dorées qu’il revêt avec un chapeau bleu et blanc à l’Halloween et pour la fête nationale.

Il se rend d’ailleurs chaque année à des rassemblements dans sa région ou à Québec avec son costume pour célébrer.

« Les gens viennent me voir pour prendre des photos, les enfants sont impressionnés aussi. C’est agréable de rencontrer le monde comme ça. Ça ne me dérange pas de passer pour un spécial », souligne-t-il.

Sa collection est d’ailleurs une façon d’entrer en relation avec les gens pour discuter de nationalisme québécois.

« On est tous unis avec la fleur de lys. C’est plus facile d’entamer la conversation, les gens sont moins réticents. Ils sont plus ouverts à discuter, à entendre mes arguments et à parler d’indépendance », raconte-t-il.