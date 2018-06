Inspiration classique et électro

Batteur dans une jeune formation hardcore, Ólafur Arnalds était loin de penser, à l’âge de 18 ans, qu’il deviendrait un jour une figure importante d’un mouvement musical qui allie le classique, l’ambiant et l’électronique.

Avec les Nils Frahm, Max Richter, Hans Zimmer, Ludovico Einaudi et le regretté Jóhann Johannsson, décédé en février dernier, l’Islandais de 31 ans fait partie d’une scène musicale « néo-classique » en pleine montée et qui a pris beaucoup d’ampleur au cours des dernières années.

En entrevue, quelques jours avant le début d’une série de spectacles en Amérique du Nord, avec des arrêts à Québec et à Montréal, Ólafur Arnalds avoue ne pas trop aimer cette définition.

« J’utilise des instruments classiques, mais il n’y a absolument rien de classique dans ce que je fais. Je n’ai pas de définition pour ma musique et je ne crois pas que cela est nécessaire. C’est juste moi qui fais de la musique » a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien réalisé à l’aide de Skype , alors qu'il était à Bali.

Actif depuis 2007, avec un premier album solo intitulé Eulogy for Evolution, le multi-instrumentiste a été révélé au grand public, en 2015, avec la trame sonore de la série britannique Broadchurch.

Une aventure qui a débuté, il y a une quinzaine d’années, lorsque la formation métal allemande Heaven Shall Burn lui a demandé de composer quelques éléments instrumentaux pour leur album Antigone.

Fan de cette formation, Ólafur Arnalds a profité d’une tournée en Islande, où son groupe hardcore se produisait en première partie des Allemands, pour leur remettre une maquette de pièces instrumentales qu’il avait composées.

Il accepte l’invitation et l’album, lancé en avril 2004, connaît du succès en Europe, puis la compagnie de disques londonienne Erades Tapes Records le contacte, quelques mois plus tard, pour lui proposer de faire un premier album. Lancé en 2007, Eulogy for Evolution raconte l’histoire d’une vie, de la naissance jusqu’à la mort.

« Ce disque m’a fait réaliser qu’il y avait de la place pour ce genre de musique », dit celui qui, parallèlement à sa carrière de batteur, jouait du piano et écrivait de la musique.

De grandes émotions

Ólafur Arnalds indique qu’il a étudié un peu la musique classique lorsqu’il était plus jeune, mais qu’il ne possède pas de formation. Il voulait, à l’âge de 18 ans, devenir un compositeur classique.

« Je suis inspiré par les grands musiciens classiques et aussi par mes artistes électroniques favoris. Mes influences viennent de partout », a-t-il indiqué.

Ólafur Arnalds lancera, le 24 août, son quatrième album solo intitulé Re:member. La chanson du même nom a fait son apparition au début du mois. Cette tournée, baptisée All Strings Attached, où il est accompagné par trois pianos, un quatuor à cordes et un batteur-percussionniste, lui permet de tester du nouveau matériel sur lequel il travaille depuis deux ans.

« J’en essaie quelques-unes pour voir si ça fonctionne et si les gens apprécient. C’est bien de pouvoir obtenir ce genre de réactions instantanées. Ça me permet d’avoir une perspective différente après avoir créé ces pièces musicales en studio », a-t-il raconté.

Ólafur Arnalds explique avoir fait beaucoup d’expérimentations pour la création de ce nouvel album.

« Ça sonne moi, c’est encore moi, mais j’avais envie d’explorer un peu plus et d’aller voir où tout ça pouvait me mener. J’avais très peur de me répéter et de refaire des choses que j’ai déjà faites. Je ne veux pas devenir celui qui utilise une formule pour faire de la musique », a-t-il mentionné.

Le multi-instrumentiste ressent de grandes émotions lorsqu’il monte sur les planches. Quelque chose qu’il qualifie de très fort.

« Je suis très reconnaissant d’être là avec tous ces gens qui viennent parfois de très loin pour assister à mes concerts. Ils font tout ce chemin pour venir entendre, durant deux heures, des idées qui ont vu le jour dans mon cerveau et ça, c’est complètement fou. Quiconque ne serait pas surpris ou étonné par ça serait anormal », a-t-il lancé en riant.

► Ólafur Arnalds est en concert le 28 juin au Palais Montcalm et le 29 juin à la Maison symphonique de Montréal à l’occasion du Festival international de Jazz de Montréal.