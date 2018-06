Jeannot Painchaud | Lire ce qui fait réfléchir

Quelques semaines après avoir été fait membre de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, Jeannot Painchaud, le président du cirque Éloize, nous parle justement de lettres.

Photo Chantal Poirier

Depuis que vous avez fondé le Cirque Éloize, est-ce que vous devez aussi faire des acrobaties pour trouver le temps d’ouvrir un livre ?

J’aime lire, mais je ne lis jamais autant que je le souhaite parce que je suis trop occupé. Dans ma bibliothèque, il y a au moins le tiers des livres qui n’ont encore jamais été ouverts et j’aurais envie de prendre six mois de congé pour pouvoir tous les lire !

En fait, il est beaucoup plus facile pour moi de lire quand je pars en voyage. Lorsque je prends des vacances en famille, je me lève tôt pour lire et je me couche tard pour la même raison, car j’ai quatre enfants ! Sinon, je lis beaucoup dans l’avion. Pour moi, c’est un petit havre de paix où je ne travaille pas ! Dans l’ensemble, que préférez-vous lire ?

Je suis assez curieux de nature, alors je ne vais pas m’arrêter à un seul style. Par exemple, je vais autant aimer la géopolitique internationale que la croissance personnelle ou la philosophie, dont mes auteurs préférés sont Épictète, Marc Aurèle et Frédéric Lenoir. Vous pouvez nous dire quels ont été vos plus gros coups de cœur.

Il y en a facilement eu 20 ou 30, alors si on parle de romans, j’ai entre autres beaucoup aimé Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez et Les Cosaques de Léon Tolstoï. Si on parle de romans plus récents, j’ai été très impressionné par Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb.

Ado, c’est Jonathan Livingston le goéland de Richard Bach qui m’a particulièrement plu. Ça, les Milan Kundera et tous les Hermann Hesse (dont Les frères du soleil). Ces livres ont été mes premières lectures. J’ai pris du temps avant de lire des romans, parce que je voulais lire des choses signifiantes. J’ai toujours aimé la méditation, la philosophie, ce qui fait réfléchir. Est-ce que vous vous faites aussi un devoir de lire tous les romans dont l’intrigue se déroule dans un cirque ?

Pas du tout ! Lorsque je vais dans une librairie, je suis vraiment nomade dans l’esprit. Quand j’ai été au Liban, j’ai été me chercher du Amin Maalouf et en Turquie, j’ai lu des auteurs turcs. C’est formidable de lire des livres dont l’action se déroule dans l’endroit où on est.

J’aime aussi les livres d’affaires, comme celui de Patricia Pitcher, Artistes­­­, artisans et technocrates dans nos organisations, que j’ai lu en 1994. L’organisationnel m’a toujours fasciné, et je pourrais également citer Mainstream, Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde de Frédéric Martel, Reinventing organizations : vers des communautés de travail inspirées de Frédéric Laloux et Le point de bascule de Malcolm Gladwell, un ouvrage brillant qui montre à quel moment, par un phénomène de marketing, un produit quelconque devient grand public.

Tous genres confondus, quel personnage­­­ vous a particulièrement marqué ?

Ouf ! Pas facile de répondre à ça ! Peut-être Tintin, pour son côté globe-trotteur. Thorgal a aussi été un personnage fétiche pour moi : un héros barbare avec des valeurs familiales qui était en contact avec l’invisible. J’ai adoré cette série de bandes dessinées !

Y a-t-il un livre dont vous souhaitez plus spécialement parler ?

Peut-être Voir, de Carlos Castaneda. À l’époque, ce livre a marché assez fort, et il m’a marqué parce qu’il parle de la connexion à l’invisible. Tout ce qui ouvre une fenêtre sur un autre monde, tout ce qui existe et qu’on ne voit pas avec les yeux (comme l’énergie !) m’intéresse.

Savez-vous déjà ce que vous allez lire en vacances ?

Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, de Yuval Noah Harari. Je l’ai perdu après avoir commencé à le lire et je me le suis racheté. C’est donc un peu difficile pour moi de replonger dedans, mais je me suis donné ça comme devoir !

Et qu’avez-vous lu dernièrement ?