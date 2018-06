Là où la France abandonna l’Amérique

Vous trouvez ça beau, mais c’est si triste, Versailles ! C’est vaste, mais on étouffe. Chaque fois que je mets le pied ici, je me sens opprimé par le décor impersonnel et froid. C’est à Versailles que commence le déclin de la France... et de la Nouvelle-France par conséquent. Tellement endetté par cette construction pharaonique, Louis XIV, obsédé par ce chef-d’œuvre, utilise des éléments de l’armée pour assister les travaux... au lieu de défendre l’Amérique du Nord.

On prend le RER (train) pour venir ici parce que c’est hors de Paris. Le roi qui redoute un soulèvement populaire se retranche dans un vaste palais loin de la ville où il reçoit la crème de la cour et les ambassadeurs du monde entier. Enfermés dans cette bulle artificielle, ses enfants et lui – dont son petit fils Louis XVI – ont perdu le contact avec la réalité... Parce que Louis XIV avait centralisé les pouvoirs, les seigneurs de régions se retrouvent inutiles... et ils vont socialiser à la cour et faire les beaux. Là commence la noblesse oisive et parasitaire que la Révolution va détruire. Alors, oui, Versailles, c’est triste !

Photo courtoisie, Gilles Proulx

La pauvre reine

Avez-vous vu la chambre de Marie-Antoinette­­­ ? J’entendais des visiteuses près de moi s’émerveiller de la beauté des lieux. Mais... on dirait une chambre funéraire ! La pauvre reine se réveillait entourée de courtisans aux mines sévères le matin... On la comprend d’avoir voulu se construire un palais personnel plus humain, le Petit Trianon, loin du fardeau du protocole !

Malgré toute la tristesse que m’inspire ce château, j’y reviens néanmoins souvent pendant mes visites en France. Sur une trentaine de séjours dans ce pays, je suis venu ici environ dix fois. Et chaque fois comme fils de la Nouvelle-France, je me sens abandonné. Dans ce faste éblouissant, on a laissé tomber les Acadiens... puis nous.