La raison du plus fort

Le refus des grutiers de se présenter au travail pour des motifs de sécurité fait sourciller les patrons et le gouvernement. Au-delà des réserves qui peuvent être exprimées sur le comportement de ces travailleurs, la situation démontre encore une fois que nos politiciens et les institutions étatiques sont avant tout au service des oligarques financiers. Le premier ministre Couillard, à l’image de son parti depuis 30 ans, blâme rapidement les travailleurs lorsque ceux-ci s’insurgent tout en s’aplatissant devant les grandes entreprises qui menacent de se délocaliser si l’État ne plie pas à leurs exigences.

C’est la sourde oreille du gouvernement face aux inquiétudes exprimées par les représentants des grutiers, relativement aux impacts sur la sécurité des travailleurs en abaissant les exigences de formation, qui a mené au conflit actuel. Plutôt que procéder à des discussions sérieuses et de s’employer à apaiser les inquiétudes, le gouvernement a préféré répondre aux doléances des entrepreneurs et prendre des risques avec la santé des travailleurs.

Le laxisme gouvernemental rend encore plus choquant les déclarations du premier ministre lorsqu’il manifeste son intransigeance ou lorsqu’il mentionne : « C’est un peu une sorte de dernière manifestation de l’ancien Québec, où des groupes pouvaient décider de prendre en otage un groupe plus large, ou la société, ou l’économie du Québec. Les Québécois ne veulent plus de cela. Cette époque-là est révolue ». Il a l’outrance plutôt facile en assimilant à une prise d’otages le refus des travailleurs de se rendre sur les chantiers pour des raisons de sécurité. Toutefois, il est plus circonspect avec les compagnies qui font dans le chantage comme l’avait fait Air Canada en exigeant du gouvernement du Québec qu’il mette fin aux recours juridiques dans le dossier Avéos, s’il voulait que la compagnie entretienne une partie de sa flotte de CSeries à Montréal.

La réingénierie de l’État prônée par le gouvernement Charest sabrait allègrement dans les droits syndicaux pour répondre aux impératifs économiques des plus riches. Monsieur Couillard poursuit dans cette même foulée en utilisant les appareils répressifs d’État pour contraindre des travailleurs à se plier aux exigences des grands entrepreneurs, et ce, au péril de leur vie. Nous aurions pu penser que cette époque-là aussi était révolue.

La révolte actuelle est peut-être dérangeante, mais il serait encore plus alarmant de voir des travailleurs résignés à risquer leur sécurité sous la contrainte des institutions juridiques dévoyées à un État au service d’une classe dominante.