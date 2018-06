Le chant du cygne de Sir Pathétik?

Près de 20 ans après la parution d’un premier démo qui lancera une carrière ponctuée de centaines de milliers d’unités vendues, de tournées parfois interminables et d’un public des plus passionnés, Sir Pathétik laisse entendre qu’Un dernier shooter est son « nouvel et dernier album ».

Sir Pathétik - Un dernier shooter

★★ ½

Chant du cygne ou pas, le rappeur populaire (dans les deux sens du terme) offre plutôt une tournée générale sur cette parution diablement ampoulée.

Bref, c’est gros (encore une fois, dans les deux sens du terme).

Trop de... trop

Tout d’abord, le pot : Un dernier shooter est malheureusement plombé par certaines pièces qui tombent à plat. Il faut dire qu’en enfilant 19 pièces sur ce LP (tout comme sur plusieurs de ses œuvres passées), une écoute en dents de scie était difficilement évitable.

Aussi à souligner : le Sir en profite pour tirer à boulets rouges sur une pléthore de sujets sociaux, mais — contrairement à son habitude — le propos ici est diffus. Comme si, plutôt que de cerner et d’approfondir ses rimes, le rappeur s’est donné la permission d’aborder tout, tout, toooout ce qui le fait tiquer.

Sur Promets-moi, par exemple, un jab à Trump est immédiatement suivi par une référence à... l’amour trouvé sur internet.

Un sommet, toutefois

Puis, la fleur : musicalement, Pathétik et son collaborateur Doug Saint-Louis d’Audio Playground livrent des rythmiques pop qui se retrouvent parmi les meilleures de l’imposante discographie du bonhomme.

Sans être un bide, Un dernier shooter demeure toutefois en deçà des attentes. Dommage. Pour les fans surtout.

Nine Inch Nails - Bad Witch

★★★

Après les maxis Not the Actual Events (2016) et Add Violence (2017), Trent Reznor termine son présent triptyque avec Bad Witch, un « album » à mi-chemin entre l’exploration et le nombrilisme. Album, entre guillemets, d’ailleurs, car la durée et le nombre de pièces font, en fait, de Bad Witch, un EP, mais Reznor en veut autrement. M’enfin, c’est planant (Over And Out), mais aussi rock (Shit Mirror) et même dronesque (I’m Not From This World). Bref, ça manque de cohésion, mais ça demeure agréable.

Guylaine Tanguay - Elvis Presley Boulevard

★★ ½

Artiste country maintenant abonnée aux palmarès, Guylaine Tanguay s’est hissée au sommet des ventes locales avec cet hommage à Elvis. Malheureusement, Mme Tanguay ne surprend pas sur 3764 Elvis Presley Boulevard. En plus de se frotter à des classiques maintes fois repris, l’interprète — aussi en forme qu’en voix, toutefois — opte pour des adaptations sans grandes surprises. Malgré les attentes — le King repris par une des reines du country —, le disque s’avère beaucoup trop sage.

The Carters - EVERYTHING IS LOVE

★★★★

Après Infinity War, revoici le blockbuster estival sous forme d’album. Plus sérieusement, cet album commun pour Beyoncé et Jay-Z était inévitable dès Lemonade (2016), la parution-surprise de la chanteuse, et la « réponse » de son époux qu’était 4:44 (2017). Au-delà de l’opération marketing, c’est bon, très bon. En gros : rap, RnB et pop s’entrecroisent sur fond — entre autres — de confidences d’un couple iconique, mais quand même discret sur sa vie privée. Un péché particulièrement mignon, donc.

Coup de coeur

Ragers - Raw Material

★★★ ½

Secret de moins en moins bien gardé de la scène rap local, le collectif Ragers livre finalement un premier album complet — et convaincant ! — après une série de maxis. Ce qui distingue le projet de plusieurs de ses congénères : les membres du Ragers sont également musiciens et jouent de leurs propres instruments. D’où ces mélodies et rythmiques plus chaleureuses et entraînantes... sans toutefois verser dans le jam band, rassurez-vous. Pour écouter ou acheter l’œuvre : ragers.bandcamp.com.