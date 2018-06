L’influence de Balenciaga

Pour Balenciaga, c’était le tissu qui décidait. Il travaillait en trois dimensions. Il imaginait des vêtements aux formes architecturales.

Dans le cadre de sa nouvelle exposition Balenciaga, maître de la haute couture, le Musée McCord présente en exclusivité nord-américaine un survol du travail magistral du couturier espagnol. Son style raffiné, son utilisation révolutionnaire des tissus et ses coupes novatrices l’ont hissé parmi les créateurs les plus vénérés du XXe siècle. Au total, 80 créations ont été réunies pour illustrer « l’influence considérable qu’il a eue sur l’histoire et l’évolution de la haute couture. Balenciaga a été une véritable source d’inspiration et son influence se perpétue encore aujourd’hui », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.

Alors que les premiers présentoirs du parcours se concentrent sur son savoir-faire exceptionnel, la seconde moitié évoque l’héritage qu’il a laissé sur ses contemporains et la nouvelle génération de designers. Passage en revue de quelques silhouettes récentes à saveur Balenciaga.

Photo AFP

La robe sac de Balenciaga a causé tout un choc dans les années 1950. À son tour, Rei Kawakubo fait disparaître le corps de Tracee Ellis Ross dans ce manteau de jacquard.

Photo courtoisie

La maison Delpozo rend toujours hommage au créateur avec cette robe « ligne amorphe », par analogie avec les courbes des vases grecs, portée par Mackenzie Davis. Josep Font, le directeur de la maison, décrit Balenciaga comme un « maestro de la structure et de la forme ».

Photo courtoisie

Tilda Swinton a choisi une robe Céline de Phœbe Philo qui fait référence à la « silhouette basque » de Balenciaga pour les BAFTA 2012.

Photo courtoisie

Roksanda Ilincic favorise elle aussi les créations spectaculaires et faciles à porter, comme le démontre Millie Bobby Brown. « J’aime bien que mes créations soient architecturées, explique-t-elle, mais ce n’est jamais pour emprisonner les femmes. »

Photo courtoisie

Robe et cape du soir, Cristóbal Balenciaga, Paris, 1967 Victoria and Albert Museum, Londres.

Photo Wenn

Elsa Schiaparelli a un jour dit que « Balenciaga était le seul à oser faire ce qu’il aimait ». Eiza Gonzalez a choisi un modèle drapé d’un kimono, une des inspirations de Balenciaga, pour le Vanity Fair Party cette année.

Photo courtoisie

Pour Balenciaga c’est la matière qui dicte la création. Iris van Herpen élabore ses pièces de la même manière et explore les matières entièrement nouvelles. Solange Knowles oscillait entre une vierge et une créature cybergalactique au bal du MET.

Photo AFP

Ce trench s’inspire des encolures dégagées de Balenciaga qui s’ouvrent sur la nuque. Kim Kardashian était la seule star assise aux premiers rangs du défilé printemps 2017 de Demna Gvasalia pour Balenciaga.

Photo courtoisie

En 1958, Balenciaga introduit la robe baby doll qui révèle le corps en même temps qu’elle le cache. La créatrice Simone Rocha la réinterprète pour Natalia Vodianova. « L’idée est de jouer avec les tissus », explique-t-elle.

Photo courtoisie

Robe de cocktail baby doll, crêpe de Chine, dentelle et satin, Cristóbal Balenciaga, Paris, 1958 © Victoria and Albert Museum, London.

Photo Wenn

« Les pièces de Balenciaga sont les plus analysées par les créateurs en guise d’inspiration », révèle Oriole Cullen, conservatrice mode du musée Victoria & Albert de Londres. Erdem Moralioglu est l’un d’entre eux. La robe de Scarlett Johansson est un exemple de ses motifs élaborés.

Photo AFP

Calvin Klein a cité Balenciaga et Madeleine Vionnet comme ses mentors. Il a retenu d’eux le minimalisme et la perfection des coupes. La tenue de Saoirse Ronan en est un parfait exemple.

Photo Wenn

Tout comme chez Balenciaga, les collections d’Oscar de la Renta évoquent ses racines hispaniques, représentées par les fleurs et les volants. Emily Blunt a opté pour une robe tout en féminité.