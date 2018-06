Mario Tennis Aces: Set, jeu et match pour Nintendo

«Ça fait longtemps que je n’ai pas eu un bon Mario Tennis, surtout depuis celui du Nintendo 64 et la GameCube!» Vous vous êtes sûrement dit cela depuis l’annonce du nouveau jeu. Rassurez-vous, votre attente est enfin terminée: le dernier nouveau-né de Nintendo est une réussite!

Le géant japonais réussit toujours à intégrer une histoire dans tout ce qu’il crée. Comme toute bonne histoire de Super Mario, il était une fois Mario et Princesse Peach qui gagnent le championnat en double mixte.

En guise de «cadeau», les sournois Wario et Waluigi leur offrent une raquette possédée d’un démon. Luigi, fan de choses qui brillent, s’en empare et finit par être possédé par celle-ci.

C’est le début d’une aventure pour battre une raquette maléfique et sauver ainsi Luigi de son emprise!

Imaginez si la Coupe Rogers était aussi rocambolesque!

Des mécaniques simples, mais efficaces!

On retrouve les coups classiques du tennis, mais Nintendo ne pouvait pas laisser ça comme ça. Ils ont rajouté une barre d’énergie qui se remplit au fur et à mesure qu’on charge nos coups et qu’on les réussit.

Elle peut être utilisée pour ralentir le temps et tirer un coup précis dans une zone visée. Elle peut aussi être chargée au maximum et être utilisée pour faire un renvoi spécial qui permet, presque à coup sûr, de déjouer l’adversaire. Une mécanique qui sera intéressante à voir lors des matchs en ligne.

Il n’y a rien de très complexe, et la courbe d’apprentissage se fait très bien à l’aide du mode Aventure.

Je pars à l’aventure et j’amène dans ma valise... ma raquette de tennis?

Qui dit tennis, dit aventure, n’est-ce pas? Nintendo ne fait rien à moitié et a intégré un mode Aventure pour donner plus de défis au joueur.

Du plus simple tutoriel de début, au maudit casse-tête des miroirs sans oublier les matchs de 3 sets entre nombreux adversaires sur des terrains de tennis plus insolites les uns que les autres, ce mode de jeu est tout à fait nécessaire pour la préparation à la suite!

Tout au long de notre promenade de santé, on rencontre des casse-têtes à résoudre avec un nombre très limité d’erreurs, des ajouts de raquettes avec différentes forces et faiblesses (qui ajoutent ainsi des «vies» à vos futurs matchs, parce que briser ses raquettes vous fait perdre le match), ainsi que des mini-boss qui servent surtout à pratiquer les différentes mécaniques du jeu. Une façon très originale de se garder occupé, en forme et ainsi de devenir le prochain Agassi de la Switch, parce que c’est avec la pratique qu’on devient meilleur!

De plus, notre avancement est récompensé: notre plombier favori amasse de l’expérience et augmente ainsi ses habiletés de vitesse, de saut et d’agilité!

Il y a par contre deux petites choses qui m’ont chicoté un peu, et vous me direz que j’ai probablement la patience d’un pigeon qui attend juste que la vieille dame lance ses maudites miettes de pain, mais la première: on ne peut pas quitter un tableau en plein milieu ou le recommencer sans avoir à perdre, se faire insulter par son adversaire et sélectionner à nouveau le tableau pour recommencer. Ça fait perdre un temps fou, et brise un peu la cadence.

Puis la seconde, si tu laisses Mario sur un tableau avec un point d’interrogation, il dira sans cesse «Okay!» à toutes les 2 minutes. Ça énerve à la longue, surtout lorsque tu es aux toilettes pour un bout, et la console dans le salon, bon!

Ce n’est pas tout à fait le Grand Chelem

Le mode tournoi ne peut pas être plus simple, et je me demande en fait son utilité et même sa pertinence. On choisit un joueur, avec lequel on fait le tournoi, on franchit des 16e de finale jusqu’à la grande finale sans voir les matchs des autres A.I. et on finit la finale pour gagner la Coupe sélectionnée au départ (Champignon, Fleur et Étoile).

Bien sûr, selon les Coupes, les adversaires sont plus coriaces, mais au final, ça reste seulement 4 matchs pour gagner une coupe.

Le mode tournoi aurait été une plus grande réussite si nous avions la possibilité de vraiment faire un tournoi entre amis, localement.

Je crois qu’ils ont manqué une opportunité de faire de ce mode un outil de party!

Toutefois, une mise à jour doit supposément améliorer ce mode, ce sera donc à voir s’il sera bonifié dans un futur rapproché.

Le mode Swing qui ne swing pas trop

Au nom de la science, nous avons tenté de devenir les prochains Nadal et Genie Bouchard en testant le mode Swing.

Nous avions plutôt l’air du groupe 3-4 ans au Club de Tennis de Repentigny, du moins ce que décrivaient nos personnages à l’écran.

Les mouvements avec les Joy-con sont très contre-intuitifs. Nous n’avons éprouvé que de la frustration en mode Swing étant donné que nos mouvements ne transféraient pas du tout comme on le pensait.

La balle va n’importe où sauf dans la direction qu’on l’envoie et le timing est tout simplement off. Vous pouvez l’essayer si vous voulez, mais vous allez probablement «John McEnroe» votre Joy-con à travers votre belle télé.

Un véritable mode multijoueur à l’horizon?

Je ne cacherai pas le sourire que j’ai eu en ouvrant le menu Multijoueurs en ligne! Je crois qu’on est sur la bonne voie, Nintendo!

Étant donné que le mode n’est pas encore disponible aux moments d’écrire ces lignes, je ne peux que stipuler, mais si je comprends bien les informations: Il sera possible de chercher des joueurs en ligne pour jouer ou d’inviter vos amis pour jouer en simple ou en double! Et si votre ami est assis à côté de vous, il sera possible d’affronter un autre couple! N’est-ce pas merveilleux?

Quant au multijoueur local, son fonctionnement est nickel, rien à reprocher. Ça se joue merveilleusement tant sur la console elle-même que sur une télévision!

Vaut-il la peine de le rajouter à votre bibliothèque de jeux? Si on s’en tient aux mécaniques, au mode aventure et au futur mode en ligne, oui, il vaut le coup! Des améliorations sont déjà annoncées pour régler quelques bogues et la fluidité des matchs en ligne, en plus d’un DLC gratuit à venir qui ajoutera Blooper et Koopa Troopa aux 15 personnages déjà débloqués. Un jeu qui plaira à tout le monde dans la famille et qui défiera même les plus doués, garanti!

Note: 7.5/10

Disponible dès demain sur la Nintendo Switch.