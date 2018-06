Photos souvenirs: Ginette Reno

Albums à profusion

Photo d'archives

Dès le départ, la production de disques de Ginette Reno fut phénoménale. Dès 1962, la chanteuse enregistra un album par année, parfois plus. Dire qu’elle avait débuté dans les années 1950, en chantant dans les magasins du Plateau-Mont-Royal, pour amasser un peu d’argent de poche.

Dès le début

Photo d'archives

Les années 1970. Ginette Reno (née Raynault) était déjà adulée du public. Très tôt, la carrière de la jeune Montréalaise avait démarré en grand avec des succès prodigieux, comme Tu vivras toujours dans mon cœur qui lui avait valu, à l’âge de 16 ans, le titre de Découverte de l’année au Gala des artistes en 1964.

Nombreux prix

Photo d'archives, Pierre-Yvon Pelletier

Place des Arts, 1980. Cette année-là, Ginette Reno, 34 ans, recevait trois Félix, dont celui de l’album le plus vendu, avec 350 000 exemplaires de Je ne suis qu’une chanson. Déjà, la chanteuse voguait sur plusieurs gros succès, dont Je t’offrirai (des croissants de soleil), À ma manière, J’ai besoin d’un ami et Ça va mieux.

Ses enfants

Photo d'archives, Alfred Lanctot

À l’hiver 1984, avec son petit Pascalin, son troisième et dernier enfant, après Natacha et Cédric. Maman prenait plaisir à le voir travailler son piano. Un quart de siècle plus tard, il réalisait ses albums studio et assurait la direction musicale de ses spectacles, comme celui qu’elle a donné l’automne dernier, entourée de 50 musiciens et choristes, à Québec.

Au cinéma

Photo d'archives

La chanteuse est aussi une actrice notoire. Elle donne notamment une performance exceptionnelle dans le film de Ghyslaine Côté Le secret de ma mère (2006), aux côtés de Céline Bonnier et Clémence Desrochers. Ginette recevait d’ailleurs le prix Génie de la meilleure actrice pour ce rôle.

► Ginette Reno a récemment reçu le prix Artisan 2018 du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, pour son apport exceptionnel à la chanson francophone. Les organisateurs de la Fête nationale l’ont surnommée « L’héroïne de la chanson d’ici », notamment pour son interprétation d’Un peu plus haut un peu plus loin, devant 250 000 personnes sur le mont Royal en 1975, à l’occasion du concert de la Saint-Jean Baptiste.

► La chanteuse qui cumule plus de 60 albums et quelque 800 chansons ajoutera un nouvel album fort attendu à cette liste cet automne. Le lancement est prévu au mois d’octobre, suivi d’un nouveau spectacle. Son dernier album, La Musique en moi, remonte à 2011.

► Le fils de Ginette Reno, Pascalin Raynault a ouvert il y a quelques jours, en présence de sa populaire mère, le cabaret Les Années folles, sur le quai Catherine-Legardeur de Sorel-Tracy, un endroit qui compte une salle de spectacles, un restaurant et une crèmerie.