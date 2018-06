Se rafraîchir à La Havane

Avec des températures qui attei­gnent les 32 degrés le jour, quoi de mieux que de lorgner du côté des piscines? Avec les inondations dans certaines parties de l’île, mieux vaut miser sur des valeurs sûres. J’ai mis de côté mon projet de voyage dans l’île pour me concentrer sur la meilleure façon de se rafraîchir sans trop alourdir le budget.

Je vous propose quatre piscines qui ont chacune leurs caractéristiques propres, mais sachez que presque tous les hôtels de la capitale possèdent une piscine payante pour ceux qui ne sont pas hébergés dans l’hôtel. En général, le prix d’entrée inclut un prix fixe de consommation, en boissons (alcoolisées ou non) et nourriture. Le prix d’entrée vous donne droit également à une serviette de plage qu’il faut rendre à la sortie.

Photo Jacques Lanctôt

L’hôtel Nacional

Cet hôtel, le plus créole de l’île, possède deux piscines, dont l’une à l’usage exclusif des pensionnaires de l’hôtel. Le prix d’entrée est de 25 CUC, avec une possibilité de consommation de 20 CUC. Les jeunes enfants ne paient pas. Vous pouvez y demeurer toute la journée, jusqu’à 17 h 30. Ici, luxe, calme et volupté, sous les palmiers essaimés autour de la piscine. On paie son entrée lorsqu’on accède à la piscine, au niveau du rez-de-chaussée.

L’hôtel Habana Libre

La piscine rectangulaire est située sur la mezzanine. On y accède par un large escalier dans le hall de l’hôtel. On peut payer l’entrée de la piscine à la réception de l’hôtel ou à l’étage. Le prix est 25 CUC, avec des consommations jusqu’à une valeur de 20 CUC. Ici, l’ambiance est plus animée, avec un DJ. Le service est, en général, assez rapide et courtois. Pas de végétation, mais des parasols en abondance.

Photo Jacques Lanctôt

L’hôtel Comodoro

Construit dans les années cinquante par des capos de la mafia américaine, cet hôtel à l’allure austère s’est donné un nouveau look il y a quelques années. Vous pouvez opter pour la piscine traditionnelle divisée en divers canaux au centre du complexe hôtelier (25 CUC pour une consommation de 20 CUC et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) ou pour la piscine naturelle d’eau de mer avec plage de sable fin (5 CUC).

L’hôtel Mélia Habana

La piscine est magnifiquement située au milieu d’un vaste jardin. On peut passer un après-midi agréable à l’ombre d’un palmier, sans être le moindrement dérangé par la musique ou les voisins tout autour. La lecture est recommandée, mais si vous venez en amoureux, vous trouverez la sainte paix. Le prix d’entrée est fixé à 15 CUC par personne y compris les enfants et les consommations sont payées à la carte. Le meilleur et le plus charmant endroit pour relaxer avec la mer à l’horizon.