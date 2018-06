« Sorry, I don’t speak French »

« Non, Ottawa n’est pas bilingue. De manière officielle, c’est bilingue. Mais combien de personnes parlent réellement les deux langues ? Et on les parle où ? C’est ça, le grand problème. Dans le bus, dans le marché, on vous aborde qu’en anglais », confie M. Kaléngayi, un réfugié congolais récemment établi à Ottawa avec sa femme et ses deux enfants.