Souvenirs de Saint-Jean

De la bière volée de Patrice Michaud au tournoi de pêche des 2Frères, des artistes qui participeront au spectacle sur les plaines d’Abraham ont accepté de partager des souvenirs et anecdotes reliés à la fête nationale des Québécoises et Québécois.

« Mon premier souvenir de la fête nationale doit remonter à 1999, peu de temps après mon arrivée au Québec. Je n’avais pas encore mon passeport canadien et donc, administrativement, je n’étais pas encore chez moi. Avec mon groupe de l’époque, O.N.E., nous avions été engagés pour chanter sur un char allégorique pendant la parade. Je ne me souviens plus de ce qu’on chantait. Je me souviens simplement d’avoir eu très chaud et d’avoir eu l’étrange impression, moi qui m’étais toujours senti de nulle part, d’appartenir, un petit peu, à quelque chose. Je me souviens de ne pas avoir été celui qui sort du lot. Je me suis fondu dans la foule. Je me souviens d’une fête où j’étais convié sans qu’on m’ait demandé mon petit billet d’invitation. Le genre d’égard dont un immigré se souvient toujours. Je souhaite le même égard aux prochains. »