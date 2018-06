Un enfant aurait contracté l’hépatite C chez le dentiste en Ontario

ORILLIA, Ontario | Un enfant aurait contracté l’hépatite C après avoir été chez le dentiste, à Orillia, près de 150 km au nord de Toronto.

Le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka avait recommandé en février que les patients d’une clinique dentaire d’Orillia passent un test de dépistage de l’hépatite C et du VIH. L’organisation avait découvert que des instruments utilisés par la clinique Joe Philip et Associés n’avaient pas été adéquatement stérilisés.

Dans une lettre publiée vendredi, le Bureau a confirmé que deux personnes étaient porteuses de la maladie, dont un enfant, selon Global News.

Après que des tests eurent été réalisés afin de s’assurer que la mère n’en était pas porteuse, l’organisme a conclu que l’enfant avait attrapé la maladie après son passage chez le dentiste.

La clinique se défend pour sa part d’avoir mal agi, affirmant dans une déclaration relayée vendredi par les médias locaux que «le Dr Philip s'est toujours conformé ou a dépassé les exigences du Collège royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario en matière de stérilisation».

Contre-attaque du dentiste

Le Dr Philip a d’ailleurs déposé une poursuite de 10 millions $ contre le Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka pour son enquête qu’elle juge «injustifiée» et «bâclée». Le dentiste a également demandé un avis externe sur les «allégations» du Bureau, qui a conclu que ses pratiques ne posaient pas de risque pour la santé de ses patients, a rapporté Global.