Vacances cauchemardesques

Êtes-vous déjà partis en vacances dans un tout inclus en espérant un beau séjour sous les tropiques pour finalement être aux prises avec des situations cauchemardesques ? Peut-être que le voyage ne s’est pas déroulé comme prévu et que la malchance a fait partie du lot ? C’est ce que vivront sur les planches les protagonistes de la comédie déjantée Forfait tout inclus, présentée au Théâtre des Hirondelles pour la saison estivale.

La pièce de l’auteur et metteur en scène Francis Vachon met en perspective un cumul d’anecdotes qui seraient survenues lors de divers voyages tout inclus.

« À voir ce qui peut survenir, jamais de ma vie je n’irai dans un forfait tout inclus, lance d’emblée la comédienne Anne Casabonne qui figure parmi la distribution. Il peut nous arriver des choses assez étranges apparemment. »

La pièce raconte l’histoire d’un couple, Sophie et René, campé par Anne Casabonne et Pierre-Alexandre Fortin.

Coup de chance pour Sophie, elle vient de gagner un voyage dans les Caraïbes. Comme elle s’imagine que son mari ne pourra pas l’accompagner en raison de son travail, Sophie se voit déjà partir avec une amie, se promettant de grandes doses de plaisir.

« Sophie ne le sait pas, mais son mari a perdu son travail », révèle Anne Casabonne.

Sans emploi, René sera tout disposé à partir avec Sophie. Une première déception pour celle qui souhaitait une partie de plaisir sans son conjoint.

Un couple en déclin

« C’est un couple qui vit ensemble depuis 10 ans et qui ne va pas bien », souligne la comédienne. Au point où Sophie espérait quelques aventures durant ses vacances. « Même si son mari sera bien présent, elle va s’en permettre malgré tout », annonce Anne Casabonne qui ajoute que son personnage va boire beaucoup.

Mais le voyage ne sera pas qu’une partie de plaisir. Difficultés à l’embarquement avant le départ, turbulences dans l’avion et rencontre de gens très envahissants, dépourvus de bonnes manières ne seront que le début de leur périple qui sera ponctué de situations loufoques.

Parmi les autres personnages, Javier (Rodley Pitt), un G.O., proposera une escapade à l’extérieur de l’hôtel, ainsi que Michel et Jocelyne (Sylvie Potvin et Denis Houle), qui sont deux voyageurs plutôt encombrants. « Ce sont eux qui amènent tout le comique, précise-t-elle. Ils sont de véritables énergumènes. »

Ambiance tropicale

On nous promet une ambiance tropicale avec des projections représentant la mer. Musique des îles, meringue et salsa ajouteront à l’ambiance festive.

« Nous sommes dans la lignée typique des théâtres d’été de notre folklore, fait remarquer la comédienne. On va même danser. »

Par ailleurs, on verra Anne Casabonne­­­ au Théâtre d’Aujourd’hui dans la pièce Centre d’achats cet automne ainsi qu’au petit écran, dans la série L’échappée à TVA.

Forfait tout inclus, Coup de soleil en sus

Auteur et metteur en scène : Francis Vachon

Distribution : Anne Casa­bonne, Pierre-Alexandre Fortin, Sylvie Potvin, Denis Houle et Rodley Pitt

À l’affiche jusqu’au 25 août

Au Théâtre des Hirondelles (Saint-Mathieu-de-Belœil)