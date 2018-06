Yama Laurent doit reporter ses engagements professionnels

Yama Laurent, gagnante de la plus récente édition de «La voix», doit reporter toutes ses activités professionnelles jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons familiales, a laissé savoir Musicor samedi.

«À sa demande, aucune entrevue ne sera accordée pour le moment», a-t-on précisé.

On n’en sait pas plus, pour l’instant, sur les raisons qui motivent cette pause professionnelle. Yama n’a écrit aucun message à l’intention de ses admirateurs sur les réseaux sociaux non plus.

Or, encore vendredi, sur sa page Facebook, l’artiste se réjouissait d’être au Costco de Sherbrooke pour une séance d’autographes de l’album «La voix 6 – Les 4 finalistes».

En début de semaine, Yama dévoilait aussi son premier vidéoclip, un montage de moments marquants de son passage à «La voix», porté par sa chanson «Un peu de nous», que son «coach», Garou, a écrite pour elle.

De sa prestation époustouflante sur «Let It Be» à sa victoire avec 60 % des votes lors de la grande finale de «La voix», le 6 mai dernier, la timide Yama a avancé dans un parcours sans fautes pendant le populaire concours.

Originaire d’Haïti, Yama Laurent a charmé le public non seulement grâce à sa voix puissante, mais aussi avec sa résilience, elle qui a survécu au tremblement de terre de Port-au-Prince, en 2010, et qui a retrouvé sa mère par la suite.

TVA a déjà confirmé le retour de «La voix» pour une septième saison.