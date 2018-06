Olivier Dion est sorti transformé de The Island célébrités, une téléréalité française durant laquelle il devait survivre sur une île déserte du Panama sans eau ni nourriture. « Ça m’a changé, affirme le chanteur au Journal. Ça m’a donné envie de vivre plus simplement. Ça m’a ramené à l’essentiel. »

Olivier Dion a relevé le défi de 15 jours en plein cœur du Pacifique avec 10 autres personnalités connues, dont Camille Cerf (Miss France 2015), Brahim Zaibat (danseur et ex-copain de Madonna) et Gwendal Peizerat (patineur artistique). Le dernier épisode a été présenté mardi sur M6.

« La production a bien raconté notre histoire, indique Olivier Dion, joint au téléphone à Paris. C’était parfois romancé, mais dans l’ensemble, c’était fidèle à tout ce qu’on a vécu. »

« Sur l’île, tu es seul pour vrai, poursuit le Québécois de 26 ans. Tu es seul face à toi-même, sans téléphone et sans distraction. Ça fait du bien. Ça permet de respirer un peu. Quand ça s’arrête, tu vois les choses autrement. Mais la vraie vie prend vite le dessus. »

La douche

Force est d’admettre qu’EndemolShine France, la boîte de production derrière The Island célébrités, a beaucoup misé sur Olivier Dion pour gonfler ses auditoires, en montrant notamment son physique musclé sous toutes ses coutures. En entrevue, le chanteur ne s’offusque pas du choix du producteur.

« Qu’on me montre torse nu à la télé, ce n’est pas quelque chose qui m’embarrasse. On m’a vu torse nu ailleurs. J’ai du détachement par rapport à tout ça. Mais d’un autre côté, c’est vrai qu’il y a des choses qu’ils auraient pu mettre davantage de l’avant. »

Chose certaine, cette stratégie a fait couler beaucoup d’encre au pays d’Emmanuel Macron. Le mois dernier, les médias français ont abondamment parlé d’une séquence durant laquelle on pouvait voir Olivier Dion prendre sa douche en tenue d’Adam.

« Je n’avais pas envie de crier au scandale, commente le principal intéressé. On voit mes fesses... OK. On voit des affaires bien pires ailleurs. Tout le monde se montre tout nu partout maintenant. »

Une vitrine

Pilotée par l’explorateur suisse Mike Horn, The Island célébrités a rallié une moyenne d’un peu plus de 2 millions de téléspectateurs par semaine, selon Médiamétrie. Pour Olivier Dion, qui poursuit une carrière en France, il s’agissait donc d’une façon de cimenter son statut de star.

« Ça donne beaucoup de visibilité pendant plusieurs semaines. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut nier. Dans la rue, les gens me parlent beaucoup de l’émission. Mais honnêtement, mon but, c’était de vivre un trip. Je profite des opportunités qui s’offrent à moi. C’était une chance unique. »

Nouvel album

Olivier Dion retournera probablement à Los Angeles cet été pour compléter son album anglophone. Un premier extrait devrait être lancé au cours des prochaines semaines. Un vidéoclip a été tourné à Montréal la semaine dernière.

« J’ai pas mal toutes mes chansons, note l’ex-Académicien. Je suis vraiment satisfait. »