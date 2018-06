Cynthia Nixon fière de son fils transgenre

L’actrice Cynthia Nixon a révélé que son aîné est transgenre dans un émouvant message.

À l’occasion de la remise des diplômes de fin d’année, la comédienne, qui se présente au poste de gouverneur de New York, a fait part de sa fierté.

«Je suis tellement fière de mon fils Samuel Joseph Mozes (surnommé Seph) qui est sorti diplômé de l’université ce mois-ci. Je le salue ainsi que tous ceux qui, aujourd’hui, célèbrent #TransDayofAction. #TDOA», a-t-elle écrit sur son compte Instagram en légende d’une photo d’elle et de son fils souriant lors de la cérémonie de remise de diplômes à l’Université de Chicago.

Le Trans Day of Action a été lancé en 2005. Il s'agit d'une marche et d'un rallye et la journée est célébrée chaque année à la fin du mois de juin dans la ville de New York. Le but est de soutenir la communauté transgenre et mettre en lumière les difficultés qu’elle rencontre.

Seph, le fils de Cynthia Nixon âgé de 21 ans, est né Samantha Mozes.

La comédienne est également la mère de Charles Ezekiel Mozes, âgé de 15 ans. Le père des deux garçons est son ex-mari, Danny Mozes.

Cynthia Nixon a par la suite épousé Christine Marinoni en 2012, avec qui elle élève leur fils de 7 ans, Ellington Nixon-Marinoni.

«En termes d’orientation sexuelle, je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir changé. Je n’ai pas l’impression qu’il y avait une partie cachée de ma sexualité que j’ignorais. J’ai été avec des hommes toute ma vie et je n’étais jamais tombée amoureuse d’une femme. Et quand c’est arrivé, je n’ai pas eu l’impression que c’était si étrange. Je suis simplement une femme amoureuse d’une autre femme», avait-elle confié au Telegraph en 2008 à propos de sa relation avec Christine Marinoni.