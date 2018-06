Du danger de la légalisation du pot

Avez-vous réalisé que la légalisation du pot, c’est comme donner à cette substance sa carte d’accès vers la normalité ? Quand on donne à quelque chose ou à un comportement le droit d’exister, de faire partie de nos vies, est-ce que ça ne suppose pas aussi que dans peu de temps, quand tout le monde en aura fait usage, ça va devenir quelque chose de correct, pour ne pas dire de normal ? Pensez-y deux minutes, et dites-moi que les excès ne sont pas déjà rendus à nos portes ?

Une abstinente depuis toujours

Souvenez-vous des années 30 aux É.-U. « Ce pays a été le fer de lance de la prohibition avec les résultats qu’on connaît. Les 13 années d’interdiction de l’alcool ont fait la fortune d’Al Capone et des mafias. La violence du marché noir et les règlements de compte ont fait exploser l’insécurité sans mettre fin aux beuveries et à l’alcoolisme. » Vous voulez que l’on continue de faire pareil avec le pot ?