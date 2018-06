L’honneur avec un grand « H ». Le Maroc est peut-être éliminé de cette Coupe du Monde 2018, mais il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, il se battra pour l’honneur en Russie. Cette cinquième qualification ne s’est pas déroulée comme prévu. Deux défaites crève-cœur de 1 à 0 et le mal était fait dans le groupe B.

À Montréal, les Marocains forment une grande communauté : ils sont plus de 160 000 selon les données du centre culturel. De ce nombre, 120 000 sont musulmans. Mais pas de politique ou de religion quand il est question du ballon rond. Tous s’unissent sous les mêmes couleurs, le rouge et le vert.

« C’est une cause perdue avec deux défaites dans la phase de groupe, mais il faut jouer pour l’honneur. C’était difficile de croire qu’on pouvait se tirailler avec le Portugal et l’Espagne. C’était dommage de se retrouver dans le groupe de la mort, mais c’est le sport », a relaté Adil Tarmasti, chargé d’action éducative au centre culturel et organisateur des rassemblements durant cette Coupe du monde.