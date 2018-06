Le droit des peuples à exister est fondamental

À l’heure où on ne cesse de parler des droits de l’individu, qui sans cesse, doivent s’étendre, jusqu’au droit pour chacun de s’autoengendrer, comme s’il pouvait se dérober au principe même de la filiation, il peut sembler décalé, anachronique, et même inconvenant, de parler du droit des peuples, c’est-à-dire de communautés historiques politiquement constituées qui globalement, font de leur existence une évidente et entendent maîtriser pleinement leur destin (car faut-il le rappeler, un peuple, justement parce qu’il s’inscrit dans l’histoire, ne saurait se définir seulement comme une association d’individus). Et pourtant, dans une époque marquée par une mondialisation qui a perdu la tête, qui pousse à la dissolution tout à la fois des civilisations, des nations, des religions et des États, pour que naisse un monde homogène, fait de populations interchangeables, prises dans le grand mouvement de la migration planétaire, où n’existeraient plus que des citoyens du monde, rien n’est plus nécessaire que de se porter à la défense de la véritable diversité du monde.

Reprenons une formule à la mode: de quoi le droit des peuples est-il le nom? Il représente le droit, pour un groupe humain porteur d’une identité singulière nouée dans l’histoire, de définir les termes de son avenir collectif, et cela, dans la mesure du possible, à travers le plein exercice de sa souveraineté nationale. Cela ne veut pas dire que des constructions multinationales sont impossibles en soi: pour des raisons pratiques, certaines se sont imposées au fil de l’histoire. Cela veut dire qu’elles sont généralement bancales et que chaque nation, au fond d’elle-même, est animée par la pulsion de l’indépendance. Chaque nation, au fond d’elle-même, et pour peu qu’elle en ait les moyens, ce qui n’est pas un détail, entend, à travers l’indépendance politique, se donner un cadre lui permettant d’exprimer son génie singulier, en plaçant sa propre culture au centre de son existence. Car on a tort de croire qu’une culture nationale peut s’épanouir sans tenir compte du cadre politique qui la détermine. Dans le monde qui est le nôtre, qui semble se définir exclusivement sous le signe d’un flux immaîtrisable, il est bien de rappeler que l’homme a besoin de permanences anthropologiques, et que l’État-nation bien pensé lui offre le cadre d’une telle permanence, en rappelant le lien intime et fondamental entre un peuple et son pays. Faut-il aussi rappeler que traditionnellement, les hommes ont vu dans l’indépendance nationale une nécessité vitale, et qu’ils se sont souvent sacrifiés pour la maintenir. Le fait qu’on ne comprenne plus aujourd’hui leur sacrifice (ou qu’on sente le besoin de le traduire en sacrifice pour la liberté et la démocratie, comme si le patriotisme y était étranger) devrait nous amener non pas à le mépriser mais plutôt à comprendre pourquoi ils accordaient autant de valeur au fait de voir leur nation se gouverner par elle-même.

J’y reviens: un peuple n’est pas qu’une population: c’est une communauté humaine singulière et consciente de sa singularité, ou comme on dit aujourd’hui, de son identité : cette dernière est fondatrice, elle délimite l’espace d’une légitimité politique, elle est aussi une source d’énergie permettant la mobilisation collective, quand elle est nécessaire. En ne saurait définir l’intégration à un peuple de manière purement juridique ou administrative: cela consiste aussi, et peut-être surtout, à s’y intégrer culturellement, en en prenant le pli identitaire, en apprenant à dire nous avec lui. Dans cet esprit, on ajoutera qu’un État n’est pas qu’une entité administrative: c’est la forme politique à travers laquelle une nation participe à l’histoire. Voilà pourquoi l’indépendance n’est pas qu’un statut politique parmi d’autres mais le statut privilégié qui permet à une nation de devenir pleinement elle-même. La diversité du monde ne s’épanouira que dans la mesure où les peuples pourront approfondir et exprimer leur identité, ce qui ne veut pas dire, évidemment, que les nations du monde ne doivent pas approfondir le sens de leur interdépendance. Il y a même quelque chose d’absurde à devoir rappeler cette évidence.