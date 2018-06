Les familles s’emparent de la fête

Les plaines d’Abraham ont définitivement troqué les fêtards contre les familles pour célébrer la fête nationale du Québec, alors que poussettes et jeunes enfants composaient une bonne partie de la foule de dizaines de milliers de personnes.

« Ça rassure tout le monde, qui plus est, les familles qui n’hésitent pas à venir avec les enfants pour passer du bon temps devant un spectacle où ils pourront danser et s’amuser en toute sécurité. C’était magnifique à voir », a réagi le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, Étienne-Alexis Boucher.

S’il n’a pas de nombre précis pour quantifier l’affluence au spectacle, M. Boucher estime que « presque la totalité du site s’est remplie », constituant une foule « beaucoup plus [importante] que l’an dernier ».

Belle ambiance et Terrasses bondées

« J’aime beaucoup l’ambiance maintenant, a témoigné Jean, un habitué de l’événement. Avant, c’était la beuverie, les bagarres. Même si c’est plus familial, c’est encore le fun. »

Un père de famille d’origine française, fraîchement immigré au Québec, plaisantait avoir troqué le 14 juillet pour le 24 juin pour célébrer sa nation. Pour lui, les plaines sont l’endroit de prédilection pour célébrer le Québec. « C’est ça, Québec, avec les plaines », pointe Frédéric Ledu, venu sans souci en compagnie de sa jeune fille.

Le regain d’achalandage et le changement de clientèle ont aussi été observés par les commerçants de la Grande Allée. Les terrasses étaient d’ailleurs pratiquement toutes bondées, en début de soirée, quelques heures avant le spectacle.

« Si je compare aux autres années, on a eu le double de clients. Ça faisait la file pour la terrasse. On ne voit jamais ça, sauf pendant le Festival d’été », s’est réjoui Stéphane Lapointe, directeur de la restauration au Saint-Hubert sur la Grande Allée, soulignant que la météo y était pour beaucoup.

Duo d’arrestations

Devant la diminution drastique de débordements depuis les dernières années, les mesures de sécurité ont été assouplies afin d’assurer une meilleure fluidité dans l’accès au site. Ainsi, les contrôles aux points d’entrée ont été rendus moins rigoureux, « sans pour autant négliger l’aspect sécurité », a tenu à préciser Étienne-Alexis Boucher. Le périmètre de sécurité, auparavant désigné comme la « zone festive », était notamment absent cette année.

Un déploiement policier significatif a néanmoins opéré aux alentours des plaines et de la Grande Allée. Seulement deux arrestations ont été effectuées pour désordre et ivresse, le plus bas total en plus de 10 ans. Quelque 114 constats d’infraction ont été remis, dont 80 pour avoir consommé de l’alcool sur la voie publique.

« La fête nationale s’est déroulée dans le calme et sans aucun débordement », a souligné la porte-parole de la police de Québec, Mélissa Cliche.