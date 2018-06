L’espoir renaît chez l’Impact

Après avoir échappé 11 de ses 15 premiers matchs de la saison, l’Impact de Montréal a redonné du sens à sa saison 2018 avec deux victoires consécutives aux dépens de l’Orlando City SC, ce qui est de bon augure pour le reste de la campagne.

En blanchissant la formation floridienne au compte de 2-0, samedi, le Bleu-Blanc-Noir a prolongé à 252 minutes sa séquence sans but accordé. L’effort déployé par tous les joueurs du club semble également avoir ravi l’entraîneur-chef Rémi Garde.

«C’est pour ça qu’on a gagné, car ils sont exténués, a-t-il souligné à la chaîne TVA Sports. C’était un très bon match d’équipe, tous les joueurs se sont sacrifiés pour elle et c’est très difficile de nous battre quand nous sommes dans cet état d’esprit.»

Les visiteurs ont d’ailleurs fermé la porte après avoir vu Lamine Sané leur offrir un cadeau en marquant dans son filet tôt dans la rencontre. «C'est encore un blanchissage, ce qui est très important pour la suite et la confiance du club», a ajouté Garde par voie de communiqué.

Le milieu de terrain Saphir Taïder, qui a obtenu une mention d’aide sur le filet d’Ignacio Piatti à la 84e minute, a corroboré les dires de son instructeur.

«Le plus important, c'est que tout le monde s'est battu ce soir [samedi]. On a tous donné le maximum et on est tous sortis avec des crampes après le match, a-t-il indiqué également dans un communiqué. On voit qu'on commence à se connaître de plus en plus et qu'il y a beaucoup plus d'automatismes, donc ça devient plus facile.»

Sur la même longueur d’onde

Pour sa part, le milieu Samuel Piette estime que la chimie s’est créée au sein des troupes durant les derniers jours.

«Nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes plus unis que jamais, tout le monde se soutient et on fait vraiment du bon travail, a-t-il lancé à TVA Sports. C’est le match le plus difficile que j’ai joué physiquement, je suis vraiment épuisé, mais les trois points qu’on a acquis ce soir prouvent que ç’a valu la peine de souffrir pendant 90 minutes.»

Maintenant, il reste à savoir si l’Impact pourra poursuivre le boulot devant ses partisans. Il disputera ses deux prochaines parties au stade Saputo, à commencer par le duel de samedi contre le Sporting de Kansas City, meneur du classement de l’Association de l’Ouest.