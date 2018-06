Lewis Hamilton l’emporte, Lance Stroll incapable de finir

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de France de Formule 1, dimanche, sur le circuit Paul-Ricard, tandis que le Québécois Lance Stroll a été victime d’une crevaison avec environ deux tours à faire.

Détenteur de la position de tête, Hamilton (Mercedes) a savouré son troisième triomphe de la saison et son 65e en carrière en F1. Il s’est ainsi au sommet du classement des conducteurs avec 145 points, tandis que Sebastian Vettel (Ferrari), cinquième du jour, en compte 131. Max Verstappen (Red Bull) et Kimi Raikkonen (Ferrari) ont complété le podium.

Ayant pris le départ en 19e place après avoir fini 20e et dernier durant les qualifications de la veille, Stroll (Williams) a gagné quelques places en profitant d’accrochages et d’abandons au début de l’épreuve de 53 tours. Avec le 14e échelon dans sa poche, le pilote a cependant vu son pneu avant gauche le laisser tomber, ce qui a contraint les commissaires de course à agiter le drapeau jaune.

Le meilleur résultat de la saison de Stroll demeure une huitième place obtenue en Azerbaïdjan.