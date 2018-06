Marc Hervieux, de retour au bercail

Marc Hervieux a foulé les scènes de la province, en plus de celles d’Europe et des États-Unis. Mais il est toujours particulièrement fébrile lorsque vient le temps de monter sur celle du Centre Pierre-Charbonneau, dans l’est de la ville. « C’est le quartier de mon enfance. Alors c’est toujours quelque chose de très spécial pour moi », confie le ténor.

Le natif de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve s’apprête à rentrer au bercail grâce à la 54e édition des Concerts populaires de Montréal. Dès cette semaine, et ce pour six jeudis consécutifs, le Centre Pierre-Charbonneau vibrera au son de différents spectacles de musique classique dite « plus accessible », histoire de permettre à de nouveaux publics de s’initier au genre.

« C’est l’été, l’ambiance est conviviale, familiale et festive. C’est donc différent des lieux de diffusion de musique classique plus traditionnels. Et ça permet aux gens de réaliser qu’ils connaissent plus d’œuvres du genre que ce qu’ils croient », avance Marc Hervieux.

Des duos ?

Cette année, c’est le spectacle de clôture qui mettra en vedette Marc Hervieux et son vaste répertoire allant du chant lyrique aux airs pop, en passant évidemment par les comédies musicales. Pour l’occasion, il sera accompagné d’un cœur de 240 voix.

Dans les semaines précédentes se succéderont des artistes tels que Michel Louvain et Marie-Josée Lord. Le premier revisitera son répertoire de manière symphonique le jour même de son 81e anniversaire de naissance, tandis que la seconde joindra sa voix à certaines œuvres de Tchaïkovski, Verdi, Massenet et Puccini.

► Les Concerts populaires de Montréal auront lieu chaque jeudi, du 28 juin au 2 août au Centre Pierre-Charbonneau. Pour la programmation : www.concertspopulairesdemontreal.com