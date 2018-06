Pacioretty: la transaction qui ne s'est pas concrétisée

Au bout du compte, Max Pacioretty a changé d’agent plutôt que d’équipe, cette fin de semaine, durant le repêchage de la Ligue nationale de hocky (LNH). Un revirement pour le moins inattendu.

Selon ce que rapporte le site The Athletic, des discussions auraient eu lieu entre les Kings et le Canadien en vue d’une transaction. Toutefois, Pacioretty n’aurait pas accepté l’offre de prolongation de contrat qui lui aurait été proposée par la formation californienne. C’est ce qui aurait fait achopper les négociations.

Devant cette impasse, le directeur général Rob Blake s’est tourné vers un autre marqueur en mettant sous contrat Ilya Kovalchuk.

On ignore les raisons exactes qui ont poussé Pacioretty à troquer la firme CAA, pilotée par Pat Brisson, pour le groupe Octagon, dirigé par Allan Walsh. Mais on peut présumer qu’elles ne sont pas étrangères aux négociations n’ayant pas abouti avec les Kings.

«C’est une histoire difficile à suivre», a lancé le journaliste Elliotte Friedman (Sportsnet) dans une baladodiffusion, dimanche.

«Mais je crois que le Canadien et les Kings travaillaient sur une prolongation de contrat, et qu’il [Pacioretty] allait être échangé avec ladite prolongation, a-t-il continué. Et tout a avorté.»

«Je ne sais pas si Pacioretty n’aimait pas la durée du contrat proposé. Je pense que ça pourrait avoir un lien. Peut-être y avait-il un problème avec la transaction. Mais au final, Pacioretty a changé d’agent, il est allé vers Walsh», a conclu Friedman.

Le nom du défenseur Jake Muzzin aurait été mentionné dans les discussions entre Marc Bergevin et les Kings, selon The Athletic. Une information plausible, sachant que le Canadien ne possède pas un arrière gaucher avec une telle feuille de route pour compléter Shea Weber.

Rappelons que la possibilité d’un échange assorti d’une prolongation de contrat pour Pacioretty avait été soulevée au début du mois de juin. Le franc-tireur pourrait devenir un joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison et il est plus attrayant aux yeux de certaines formations s’il possède un contrat à long terme.