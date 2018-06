Trains de banlieue : aucun service sur quatre lignes lundi

Le service train de banlieue est annulé sur quatre des six lignes de la grande région métropolitaine dimanche et lundi en raison de la Fête nationale du Québec et des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM).

Les lignes de train de Mascouche, de Mont-Saint-Hilaire et de Candiac, qui n’offrent aucun service la fin de semaine, demeureront fermées lundi, l’horaire du dimanche s’appliquant les jours fériés sur l’ensemble du réseau de trains de banlieue de la région métropolitaine.

«Pour les lignes de trains qui n’ont aucun service la fin de semaine, nous ne prévoyons pas de mesures alternatives. Les usagers d’exo peuvent toutefois utiliser les circuits (d’autobus) locaux qui sont mis à leur disposition», a indiqué par courriel la conseillère aux relations avec les médias d’exo (anciennement nommé le Réseau de transport métropolitain), Élaine Arsenault.

Les clients de la ligne de Deux-Montagnes pourront quant à eux opter lundi pour le service de navettes par autobus mis en place chaque fin de semaine depuis la fin du mois d’avril pour pallier l’interruption du service de train causée par les travaux de construction du REM, une alternative qui rallonge considérablement leur temps de trajet pour se rendre au centre-ville de Montréal.

Le service de train sera également annulé sur ces quatre lignes le dimanche et le lundi de la fête du Canada, qui concordera avec une augmentation tarifaire moyenne de 2 % pour les quatre sociétés de transport gérées par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Ainsi, à partir du premier juillet, les clients du train de banlieue devront payer 0,25 $ supplémentaires pour un titre unitaire et jusqu’à 24 $ de plus pour leur abonnement annuel.

Départs annulés

Dès mardi, les impacts de la construction des futures stations du système léger sur rail sur la ligne la plus achalandée du réseau de trains de banlieue entraîneront chaque jour, en semaine, le retrait de deux départs en matinée et de deux départs aux heures de pointe de l’après-midi.

«En raison de l’annulation de départs de train sur la ligne de Deux-Montagnes, les trains risquent d’être plus achalandés», a prévenu exo par voie de communiqué.

En plus d’un service de navette par autobus pour relier certaines gares au réseau du métro, le service offert par les sociétés de transport de Laval et de Montréal sera bonifié, a indiqué l’organisme de transport.

En 2020, un segment de la ligne de Deux-Montagnes entre les gares Du Ruisseau et la gare Centrale sera complètement fermé pendant deux ans, une perte de service qui pourrait d’ailleurs forcer l’achat ou la location d’autobus pour desservir les quelque 30 000 usagers quotidiens de cette ligne de train, la majeure partie de la flotte actuelle des sociétés de transport de la région métropolitaine étant utilisée aux heures de pointe.

Nombreux retards

L’an dernier, le nombre de retards de train de banlieue a augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente et le froid mordant a causé de multiples délais cet hiver, ce qui a incité l’organisme de transport a dépensé environ 2 millions $ pour mettre en place un système de compensation.

Peu de citoyens mécontents des impacts des travaux du REM sur le service de train de banlieue ont par ailleurs pu poser des questions jeudi dernier à la séance annuelle publique du conseil d’administration d’exo, celle-ci ayant eu lieu au centre-ville à 16 h, alors que plusieurs personnes étaient encore au travail.