Un pistolet de Han Solo adjugé 550 000 dollars

Le pistolet laser de Han Solo dans «Le Retour du Jedi» a un nouveau propriétaire: «VENDU pour 550 000!» dollars a annoncé samedi sur Twitter la maison d'enchères Julien, dépassant les estimations de vente qui l'évaluaient entre 300 000 et 500 000 dollars.

Le faux pistolet d'une quarantaine de centimètres et essentiellement fait de bois a été exposé le mois dernier à New York par cette maison d'enchères après avoir été aux mains pendant plus de trente ans de James Schoppe, directeur artistique du film sorti en 1983.

James Shoppe a finalement décidé de se séparer du célèbre pistolet brandi par Harrison Ford, et d'une quarantaine d'autres objets liés au film, dont une hache Ewok et des plans du vaisseau de Jabba le Hutt, selon Martin Nolan, directeur exécutif de la maison d'enchères.

La hache Ewok a été vendue pour 11 250 dollars tandis qu'un autre sabre du film a été adjugé pour 90 624 dollars, a précisé la Maison Julien.

Aucun de ces objets n'a toutefois égalé le montant atteint par le célèbre et attachant robot de «Star Wars». Un R2-D2 utilisé sur le tournage de plusieurs films de la saga avait été vendu, aux enchères, pour 2,76 millions de dollars en 2017.