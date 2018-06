Un spectacle de la Fête nationale sous le signe de l’abondance à Québec

Des classiques de Pagliaro, Lecor, Lavoie et De Larochellière aux plus récents succès fédérateurs des 2Frères et Andréanne A. Malette en passant par un petit yodle gracieuseté de Guylaine Tanguay, la Fête nationale a été célébrée dans l’abondance, samedi soir, sur les plaines d’Abraham.

Bien comptées, en tout ou en partie, on a entendu 66 chansons du répertoire québécois dans ce spectacle à la mise en scène clinquante et rythmée, animée avec brio par le trio Garou (qui avait sorti sa voix de rockeur)-Isabelle Boulay-Grégory Charles et qui a attiré une foule tout de même appréciable pour une Saint-Jean post-mesures de sécurité intense.

Dès le départ, ça déboulait à un train d’enfer sauf qu’il a fallu tout recommencer en raison d’un problème technique. Pour la deuxième année consécutive, les spectateurs ont donc vu le numéro d’ouverture deux fois (l’an passé, la menace d’un orage avait chamboulé l’horaire et incité la troupe à le reprendre en fin de soirée).

Sûrement une première dans l’histoire du show-business québécois.

Le collectif

Une fois reparti, le spectacle a tenu ses promesses en misant sur la force du collectif. Appuyées par 16 musiciens, six choristes et un chœur gospel de vingt chanteurs, les vedettes de l’édition 2018 de la Fête nationale ont passé la majeure partie de la soirée sur la scène. Pas question de faire sa chanson et disparaître dans les loges. Les numéros réunissant toute la troupe étaient nombreux.

Cela a donné quelques moments de grâce, dont cette superbe interprétation de Ma génération ou encore le touchant hommage à Patrick Bourgeois, lancé par son fils Ludovick, présent sur écran géant, et auquel prenaient part Alain Lapointe et François Jean.

Ce segment, apprécié par la foule qui a chanté sans se faire prier les succès des BB, s’est aussi conclu sur un écran, mais avec l’image et la voix de Bourgeois chantant Seul au combat. C’était beau.

Place aux femmes

Une Saint-Jean en 2018, c’est aussi l’occasion de rappeler le rôle crucial joué par les femmes dans le développement de la société québécoise.

Anaïs Barbeau-Lavalette l’a fait avec ferveur dans sa portion du discours patriotique, livré samedi en trois parties. «Tout reste à écrire», a-t-elle lancé aux Québécoises après avoir énuméré les noms de nos plus grandes héroïnes.

Son vibrant appel suivait le retour sur scène de celle qui a marqué la génération des années 1980, Mitsou, qui avait sorti des boules à mites son costume sexy de l’époque Bye bye mon cowboy pour souligner les trente ans de la chanson qui a fait d’elle une vedette.

Ce sont aussi des clins d’œil au passé - comment ne pas profiter de la présence de Garou et Daniel Lavoie pour faire revivre Belle de Notre-Dame-de-Paris ? - qui ont ensuite précédé les traditionnels feux d’artifices avant que le vénérable Jean-Pierre Ferland ferme le party en nous chantant l’appropriée Envoye à maison.Le hip-hop s’invite

C’eut été impensable il y a quelques années à peine, mais c’est le hip-hop qui a lancé la soirée de la Fête nationale, tâche confiée au gars de la place Manu Militari. Une autre preuve que ce style musical sort de la marge et prend racine au Québec.

Au surplus, ça s’est passé. Les quelques centaines de personnes rassemblées près de la scène, avant le coucher du soleil, ont répondu favorablement aux exhortations du rappeur et ses collègues à lever les bras et faire du bruit.