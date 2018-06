Une invention canadienne pour ménager les voisins de festivals

Un ingénieur de Calgary a mis au point des haut-parleurs qui permettent de limiter la propagation du son en concerts, sans pour autant priver les festivaliers de leurs décibels.

En ayant recours à la robotique, Jeremy Bridge et son entreprise PK Sounds ont développé un système de haut-parleurs, Trinity, qui permet d’orienter le son dans une direction bien précise. Une application permet de contrôler la direction souhaitée de ce que la compagnie appelle sur son site internet le «premier système de son contrôlé sur trois dimensions».

Un tel dispositif pourrait éviter aux festivals de musique nombre de plaintes de résidents du voisinage agacés par le niveau élevé de décibels auquel ils sont exposés.

Le festival de musique électronique Ever After Music, qui a lieu à Kitchener, à l’ouest de Toronto, a fait le test cette année, rapporte CBC. L’événement avait reçu plus d’une centaine de plaintes de bruit en 2017 contre seulement six cette année.

«La densité de population va en augmentant, alors si nous voulons continuer à avoir ce genre d’événements (les festivals), il faut travailler encore plus fort pour que tout le monde soit content», a indiqué M. Bridge à CBC.

L’ancien ingénieur dans l’industrie pétrolière, qui est également DJ, estime que la technologie employée pour la fabrication de haut-parleurs destinés à être utilisés dans les concerts était vétuste et ne permettait pas de bien contrôler le son en extérieur.

Les services de M. Bridge et de son invention ont également été sollicités au festival de musique électronique Escapade, à Ottawa, qui avait lieu cette fin de semaine.

L’entreprise PK Sounds a été lancée en 2009. Le système Trinity a été utilisé lors d’événements au Mexique, aux États-Unis, au Japon et au Brésil, selon le «Calgary Herald».