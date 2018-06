Une seule place pour le Québec au Championnat canadien

La nouvelle entité formée de la fusion des Conférences du Québec et de l’Atlantique ne misera que sur une entrée garantie au Championnat canadien de volleyball masculin.

La décision du comité sportif U Sports est tombée il y a quelques jours. L’Ouest et l’Ontario compteront un minimum de deux représentants. L’équipe hôtesse et les deux équipes présentant la meilleure moyenne VRS qui est comptabilisée en fonction de la force des calendriers compléteront les cadres.

« Ça ne tient pas debout, a déploré l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Pascal Clément, qui a siégé au comité technique. Ils sont arrivés avec quelque chose dont nous n’avions jamais discuté sous prétexte qu’il n’y avait pas d’unanimité au sein des trois conférences. Ils ont donné tout ce que l’Ouest voulait. Ça donne quoi de s’impliquer. Tout notre travail au cours de la dernière année ne vaut rien.

« Tout au long des discussions, il y avait un souci de ne pas isoler le Québec et l’Atlantique en décernant des entrées directes aux deux autres conférences parce que les équipes sont plus nombreuses, de poursuivre Clément. Le comité n’a pas tenu compte de ce souci. Au cours des dernières années, le Québec a toujours mieux fait que l’Ontario au Championnat canadien à l’exception de McMaster. On n’a pas tenu compte de la qualité de nos performances passées et de la fragilité du volleyball dans l’Est. On accorde plus d’importance à des parties hors-concours qu’au championnat de la conférence Québec-Atlantique. »

« Message pas cohérent »

« De plus, le message n’est pas cohérent en accordant deux places pour les équipes qui conservent la meilleure moyenne. Dans les universités, on parle constamment de compression, et acheter des billets d’avion à la dernière minute coûte très cher. Ces dépenses supplémentaires pourraient affecter notre budget pour les parties de présaison la saison suivante. L’argumentaire dans le rapport décisionnel est assez mince. »

Pour 2019, la nouvelle conférence du Québec et de l’Atlantique comptera deux formations puisque le Rouge et Or accueillera le Championnat canadien. Dans cette optique, Laval accueillera McMaster, Winnipeg, Brandon et Thompson Rivers pour les parties hors-concours afin de bien se préparer, en plus de visiter Harvard en janvier.